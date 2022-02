Acuerdo con el FMI: Cae el riesgo país y se estabiliza el dólar

Los mercados financieros de Argentina continuaban el lunes transitando un sendero alcista de precios, en un marco expectante de operaciones, a la espera de detalles sobre un reciente acuerdo del país con el(FMI) para reestructurar una deuda de más de 40.000 millones de dólares.El ministro de Economía,, explicó que el trato, con una duración de dos años y medio, involucra una reducción "gradual" del déficit fiscal para que llegue a 1,9% del Producto Interno Bruto en 2023 y a 0,9% para el 2024, al tiempo que prevé que las reservas internacionales crezcan en 5.000 millones de dólares en 2022, sin ningún salto cambiario.Tras el anuncio, analistas y operadores no dudaron de las bondades del acuerdo pero se mostraron cautos para el mediano plazodijo la consultora Ecolatina. Agregó que- El riesgo país elaborado por el banco J.P. Morgan bajaba 34 unidades, a 1.722 puntos básicos hacia el mediodía local, luego de marcar un nivel máximo histórico de 1.969 unidades la semana pasada.- Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local operaban con una mejora promedio del 1,2%, encabezados por las emisiones dolarizadas, luego de dispararse un 5,8% el viernes.- En la plaza de bonos "se activan de inmediato compras por parte de operadores que apuntan a capturar el repunte ante el ¨headline¨ en combinación a las castigadas paridades", dijo Gustavo Ber, economista de estudio Ber.- El peso en el segmento informal o "blue" se negociaba estable a 209,5/212 unidades por dólar, luego de mejorar un 4,71% el viernes. La semana pasada la moneda en la plaza no regulada marcó un nivel mínimo histórico de 220,5/223,5 unidades por dólar.- "El principio de acuerdo también hace bajar las chances de un salto discreto del dólar oficial, donde la idea oficial es seguir acelerando la devaluación para que al menos empate con la inflación", dijo Roberto Geretto de Fundcorp y estimó que "sin embargo, un salto del dólar oficial en el mediano plazo no puede descartarse".Explicó que "el gatillo puede venir por tres lados: 1- puede ser que el BCRA que no logre comprar reservas en el mercado, 2- si el futuro esquema de tasas reales positivas torna explosivo los pasivos remunerados del BCRA aumentará la necesidad de licuarlos y 3- si la política en algún momento vislumbra que llegan “sin aire” al 2023, entonces querrán hacer cualquier corrección del tipo de cambio oficial en el 2022 y no en un año electoral".- El peso en el segmento interbancario se depreciaba un controlado 0,18%, a 105,01/105,03 por dólar. El viernes, el banco central (BCRA) debió desprenderse de unos 80 millones de dólares de sus reservas con lo que acumuló ventas por unos 190 millones de dólares en la semana.- "A partir del entendimiento con el FMI los operadores seguirán atentos a eventuales ajustes en las estrategias de 'crawling-peg' y a los saldos de las intervenciones en las reservas, en busca de frenar el drenaje de los últimos tiempos", dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.- En los segmentos cambiarios alternativos, el bursátil "contado con liquidación" (CCL) se apreciaba 227,8 por dólar y el "dólar MEP" se negociaba en alza a 215,7 por dólar.- El índice accionario líder S&P Merval mejoraba un 0,82%, a 88.991,26 puntos, en una plaza encabezada por el alza registrada en acciones energéticas, luego de dispararse un 5,56% la semana pasada.- El presidente del BCRA Miguel Pesce dijo en una entrevista el fin de semana que "vamos a evaluar si es necesario un nuevo aumento de la tasa de interés", el cual "también va a estar relacionado con el desempeño inflacionario".- La entidad monetaria anunció a inicios de enero un alza en su tasa de referencia en dos puntos porcentuales, hasta un 40% anual.