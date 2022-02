Las visitas de Marcelo Villegas al juzgado que ordenó la detención del "Pata" Medina

La agenda del exministro de Trabajo bonaerense,, se convirtió en una gran fuente de información en la causa judicial en la que se investiga la “Gestapo” antisindical para el armado de causas contra dirigentes gremiales en la época macrista. En su listado de actividades el exfuncionario anotó por lo menos cinco citas en el juzgado de Quilmes, a cargo de Luis Armella, antes y después de que detuviera al dirigente de laUna de ellas es exactamente en la misma fecha que el secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, consignó en su propia agenda:En este sentido, en el listado de actividades también aparece por lo menos una reunión con la exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, que no estaba registrada en el organismo. Figuran citas en la Casa Rosada y un sinfín de reuniones bajo el título” con varios de los asistentes a la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia, que está asentada a las 11 horas sin precisiones.La causa a cargo del juez Ernesto Kreplak está enfocada, al menos por el momento, en las derivaciones de la reunión en el séptimo piso de la sede central del Bapro, en San Martín 137, donde se, que es querellante. En aquella oportunidad estuvieron Villegas, el exministro Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi (los tres funcionarios del gabinete de María Eugenia Vidal), el intendente Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan, empresarios y tres directivos de la AFI. Después de un testimonio del lunes, se investiga si se repitió el encuentro a la semana siguiente.El “Pata” Medina se presentó este martes ante Kreplak a ratificar una denuncia contra el fiscal deCarlos Stornelli. El dirigente había denunciado ya el armado de acusaciones en su contra y dijo que el fiscal encubrió al no hacer nada en dos años. La fiscala de La Plata, Ana Russo, pidió que esa causa se una a la que tramita Kreplak.- En la agenda de Villegas, que fue entregada por la gestión bonaerense actual al juez Kreplak, figura una primera reunión en Quilmes, en “calle 12 de octubre 3300 y Calchaquí”, que es el juzgado de Armella, el 24 de agosto de 2017. Ese mismo día el exministro estuvo en la Casa Rosada, en el despacho presidencial. A la misma hora, en teoría en jefatura de gabinete, estuvo la exgobernadora María Eugenia Vidal. Ese despacho era sede, cada tanto, de la mesa judicial nacional, como consta en los e-mails en manos de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Al día siguiente pasó algo relevante: el exministro entregó a la notas que hicieron con denuncias y quejas contra la UOCRA los empresarios de la construcción, siguiendo un instructivo que se les había mostrado en la reunión en el Bapro.- El 5 de septiembre está anotada otra reunión a las 10 en la misma dirección del juzgado de Quilmes. El 26 de septiembre, se libran dos órdenes de detención contra Medina, ambas basadas en denuncias anónimas del 30 de junio y el 31 de julio. La segunda del juzgado federal de Armella y la primera de la fiscalía provincial de Alvaro Garganta y el juzgado de garantías de Jorge Moya Panicello. Armella procesó al dirigente por asociación ilícita, lavado de activos, extorsión e intermediación financiera, el 12 de octubre. Moya Panicello dictó la prisión preventiva por delitos similares a fines del mismo mes.- El 18 de octubre de 2017 a las 10.30 esperaban a Villegas en el juzgado de Armella otra vez, supuestamente en la secretaría 6. El mismo día en la agenda de Nieto en un archivo creada a las 18.52, dice expresamente: VILLEGAS, juez de Quilmes quiere hablar con MM en privado. Faltaban pocos días para que Medina fuera preso. Como informó este diario, Kreplak ya le pidió a su colega de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi --que tiene a cargo una de las causas sobre espionaje--, la agenda del secretario de Macri. Nieto ya se opuso a que la entreguen. El juzgado platense también pidió posibles informes de inteligencia ilegales armados por la AFI que involucren a Medina.- Hay otras dos reuniones agendadas en el juzgado de Armella: una el 13 de noviembre de 2017 y otra el 4 de mayo de 2018.Eny cuya información dio a conocer el diario Página 12, figura una visita de Villegas al exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, el 31 de julio de 2017. Pero en la agenda del exministro figura el 12 de junio una reunión con Majdalani y Grassi “en Capital” a las 14.40, pero no especifica lugar. Ese mismo día sí está en los ingresos a la AFI el intendente Garro, a las 16.26, señalado este lunes por un testigo como la persona a cuyo nombre se pedía el salón del séptimo piso del Bapro. Dos días después colocaron cuatro cámaras de la AFI allí, el 15 se hizo la reunión, el 16 retiraron todos los aparatos. La reunión del 14 figura en forma genérica como “reunión en Bapro”. La vista de Villegas a la Casa Rosada el 4 de mayo previo, figura así:La agenda de Villegas tiene una gran cantidad de encuentros que figuran como “tema: UOCRA”. En varias de ellas aparecen personajes de la mesa del Bapro y otros que fueron surgiendo en vinculación con la investigación. Hay convocatorias en otro edifico del Banco, que está enfrene y que solía ser utilizado por la gobernación. En particular se repite el piso 19. En los días previos y posteriores al día de la Gestapo, hay eventos el 5 de mayo, el 12 de mayo, el 22 de mayo, el 26 de mayo, el 26 de junio, el 11 de septiembre, el 4 de octubre, el 9 de octubre, 11 de octubre, 29 de noviembre y la lista sigue.