Bullrich amenazó con que JxC no votaría el acuerdo con el FMI y pondrá condiciones

La posición es clara. O votan todos juntos o derogan la ley. pic.twitter.com/hUBKqsaqxY — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 2, 2022

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, visitó LN+ y aprovechó la renuncia del diputado Nacional Máximo Kirchner a la presidencia del bloque para amenazar al Frente de Todos de cara a la votación del acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso. No conforme, redobló la apuesta y pidió derogar la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda. A su vez, la ex ministra del gobierno que trajo de vuelta al Fondo le pidió al peronismo que "se haga cargo".“O ellos votan todos juntos, o hay que derogar la ley que ellos armaron para que el acuerdo que firmen pase por el Congreso”, advirtió Bullrich en referencia a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública enviada por Alberto Fernández y sancionada hace un año, que obliga a tratar en el Congreso un acuerdo con el FMI.“Del primero al último, se tienen que hacerse cargo de su Gobierno. Y todos tienen que tener que una votación en común”, insistió. “Ellos armaron esta ley para decir ‘nosotros queremos que ustedes ponga la cara’. Ahora ¿nosotros ponemos la cara y ellos la sacan?”, cuestionó.Completamente ajena a los sucesivos desencuentros entre las filas de Cambiemos, la exministra insistió: "Si ellos (por La Cámpora) quieren pasarse al campo de la oposición, lo que quieren (hacer) es desresponsabilizarse (sic) de la promesa que le hicieron a millones de argentinos”. “Nosotros no estamos de acuerdo con su política internacional, de subsidios, y de impuestos. Y no estamos de acuerdo en que se haya demorado dos años el plan del Fondo Monetario”, expresó.Hacia el final de su exposición en torno a las diferencias dentro del Frente de Todos, repitió que si el Gobierno no ordena su problema interno, Cambiemos le echará más leña al fuego y evitarán el tratamiento legislativo de la deuda. “Les damos una salida elegante”, amenazó.