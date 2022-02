Cecilia Todesca: "La gente te dice 'ya sé que esto estaba mal, te voté para arreglarlo"

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca, fue muy crítica de la gestión de Mauricio Macri por la deuda que dejó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "El Gobierno anterior lo primero que puede asumir es que tomó una deuda impagable. Nosotros tuvimos que tomar la agenda del pasado para tener una de futuro, esa es la verdad", lanzó la funcionaria, en diálogo con Radio 10.

La ex vicejefa de Gabinete comenzó dando su visión sobre la gira presidencial que encabezó el presidente Alberto Fernández en Rusia y China y que culminará con la visita a Barbados, una isla caribeña gobernada por mujeres e independizada de Gran Bretaña tras 396 años de dominio.Todesca destacó las reuniones del Presidente con sus pares Vladimir Putin y, en especial, con el mandatario chino Xi Jinping.explicó.Sin embargo, también puso reparos sobre las exigencias de las potencias mundiales y los intereses que chocan con los de Argentina. "La responsabilidad del desarrollo argentino depende de nosotros. Los países que exportan capital sirven a sus propios intereses, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No es un reclamo, pero sí la idea de cómo hacemos para fortalecer nuestra producción", manifestó.En la misma línea, descartó que Argentina tenga un favoritismo asociado a Rusia y China por sobre Estados Unidos, sobre todo por las negociaciones con el FMI:agregó Todesca. En cuanto a ese mundo bipolar que se plantea entre las provincias, aclaró que "en el FMI están representados todos los países". "Rusia y China tienen una silla propia. Argentina la comparte con otros países y discute el acuerdo con todos los países al mismo tiempo", sumó.También resaltó el funcionamiento del Frente de Todos, a pesar de las diferencias que cada vez son más evidentes en el bloque: "Hemos trabajado muy bien. No hay que olvidarse el esfuerzo que se hizo. Tuvimos apoyo oficialista en el Congreso para una gran cantidad de medidas atípicas por la pandemia". Y luego, se refirió a la salida de Máximo Kirchner:Por último, cuestionó a la anterior gestión: "Macri y su programa económico fracasaron estrepitosamente. Lo que pasa es que la gente te dice 'ya sé que esto estaba mal, te voté para arreglarlo'. Y nosotros tenemos que hacernos cargo".