Axel Kicillof cruzó a la oposición por criticar el acuerdo con China: "Viven en la Guerra Fría"

En el marco de la gira por Rusia y la República Popular China, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se expresó sobre los avances en relaciones comerciales con el gobierno chino. En esa línea, cargó contra las especulaciones en torno a las relaciones internacionales de Argentina y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Es muy productivo para el país, el trabajo que se hizo para cerrar los acuerdos de inversión directa es un hito", arrancó Axel Kicillof. E indicó que "pertenecer a la ruta de la seda para Argentina era importante. Es el primer país grande de Latinoamérica que se incorpora y eso va a tener consecuencias fundamentales para a lo largo del tiempo", destacó.A continuación, sobre las críticas de la oposición y sus medios y periodistas amigos sobre la gira de Alberto Fernández, el gobernador disparó: "Los que lo quieren ver ideológicamente, que se queden viviendo en un lío, en un debate o en un enojo porque desde un punto de vista práctico y empírico generó, en términos productivos y comerciales, muchísimas oportunidades". "Desde China lo que se plantea son grandes obras de infraestructura para mejorar la competitividad y generar valor agregado en la materia prima con inversiones", destacó."Argentina está integrada al mundo', decían en el gobierno anterior, pero era de una forma muy subordinada", continuó Kicillof. "Lo que plantea el gobierno con el multilateralismo es una integración inteligente en el mundo, con países como China y Rusia que tienen muchísimas capacidades para copartir tecnologías e inversiones para hacer. Es otro el panorama", precisó en diálogo con la radio El Destape.Sobre los acuerdos específicos para la Provincia de Buenos Aires, el gobernador consideró que "fue un viaje muy provechoso". "Cerramos muchos anuncios de inversión con empresas y el propio gobierno, hubo grandes avances. El balance general del viaje tanto en Rusia como en China es muy positivo. La ruta de la seda marca un hito en la relación con China y un futuro lleno de perspectivas", precisó.Luego, en línea con más de los cuestionamiento de medios opositores sobre el viaje a China, Kicillof expresó: "Los que nos acusan a nosotros de ideológicos o de antiguos todavía viven en la Guerra Fría". "Un país como Argentina tiene que desarrollar y hacer más robustas las relaciones que generan beneficios mutuos", insistió. "Desde ese punto, cuando uno observa cuál es la predisposición que tiene China en compartir su crecimiento, es muy fácil de explicar, no hay que mirarlo de una manera conspirativa. Creo que, algunas vecesm hacen lecturas trasnochadas", agregó. "No creo que el acuerdo que se cerró con el Fondo Monetario sea contradictorio. Lo que no puede hacerse es tener una visión tan obtusa y simplista de lo que tienen que ser las relaciones internacionales cuando el país necesita inversiones, crecimiento, acompañamiento financiero", propuso."La coincidencia temporal puede generar algún tipo de confusión o dar campo para especulaciones bastante tristes. Que una cosa pase cerca de la otra en el tiempo no quiere decir que estén vinculadas causalmente", definió al tiempo que recordó que "la relación entre Argentina y China tuvo un hito en 2004, más adelante en 2006, en 2015 se avanza más y simplemente hay que darle continuidad porque ha traído resultados".Hacia el final de la entrevista, el mandatario bonaerense fue consultado sobre una eventual valoración de Xi Jinping sobre el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sintetizó que "con Xi Jinping no se mencionó". "Obviamente es un tema de importancia mundial que se reflejó en la prensa por el desastre que hizo el gobierno de Macri en colaboración con el Fondo Monetario Internacional y un acuerdo desproporcionado que fracasó y quedó la deuda", agregó. "¿Cómo no se va a conocer si él armó el problema y se lo dejó al gobierno siguiente? Es conocido y la propia prensa financiera habló de lo escandaloso que fue el crédito y lo mal que salió todo durante el gobierno de Macri con una presión sobre la economía argentina", completó.