Preocupa la situación de los manifestantes agredidos en Lago Escondido

Durante el fin de semana, un grupo de personas que marcharon para acceder ala través del camino de la montaña fueron interceptados, presuntamente, por guardias del magnate británico,y fueron impedidos de continuar hasta la costa del espejo de agua en la localidad de El Bolsón. Familiares y amigos de los que estuvieron en la travesía denunciaron que perdieron comunicación y que no saben el paradero de quienes participaron en la caminata hacia el recurso natural.La preocupación se extendió en las últimas horas y, por ejemplo, Leandro -hijo del médico sanitarista Jorge Rachid- contó en charla con El Destape Radio:Al respecto, apuntó: "Esperamos que el juez Juan Pablo Laurences se expida prontamente para resguardar la seguridad de todos los compañeros, no entendemos por qué tarda tanto en validar el Habeas Corpus". El recurso al que hizo referencia Leandro es al presentado en las últimas horas por una de las organizaciones que planificaron la travesía.El primer juez que recibió la denuncia,se declaró incompetente. Finalmente, la denuncia fue recibida por el juez de Garantías Juan Pablo Laurence, quien recibió a Julio César Urien, titular de la Fundación, y se comprometió a resolver en la tarde de este lunes si hace lugar o no al habeas corpus.El último viernes un grupo de 21 personas iniciaron una marcha por el camino de la montaña -público- para llegar al Lago Escondido y se toparon con una guardia de 50 personas que, según denunciaron,, estaban armadas y a caballo. Desde allí, en ese momento, hostigaron a la columna con diferentes tipos de amenazas. Al respecto, Mariano Adorno, a cargo del equipo de comunicación de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, en charla con El Destape aseguró que, por el momento, "la Justicia no dio ninguna respuesta por que aducen que faltan elementos para demostrar el hostigamiento y amedrentamiento físico que han padecido las personas que están en camino al Lago". En este punto, hizo hincapié en que "están retenidos" en la montaña.Por otro lado, Adorno también aseguró que actualmente" para que la Justicia actúe en consecuencia.La travesía por la montaña para llegar al Lago Escondido tarda tres días de recorrido hasta el espejo de agua y fue reconocido como un acceso "valido" a las costas del Lago Escondido. En este punto, organizaciones sociales, gremiales y políticas encabezadas por FIPCA, van a sumarse a la sexta marcha al Lago Escondido en defensa de la Soberanía, por el camino de Tacuifí.