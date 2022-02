Bajan los casos a nivel mundial y varios países levantan las restricciones ¿Se acerca el fin de la pandemia?

Mientras el número de contagios de coronavirus comenzó a bajar a nivel global, varios países decidieron avanzar hacia el fin de las restricciones y las medidas de cuidado. La Organización Mundial de la Salud indicó que los casos a nivel global bajaron un 17 por ciento con respecto a la semana pasada, descenso que se vio reflejado en todas las regiones del planeta. Suecia, Gran Bretaña, Francia e Israel eliminaron algunas -o todas, según el caso- las restricciones: cómo será la vuelta a la normalidad.Según el último reporte de la OMS, no sólo los contagios se mantuvieron a la baja sino también el números de muertes, que disminuyeron un 7 por ciento con respecto a la semana anterior. En Estados Unidos, país que lidera el ranking de contagios, los casos también bajaron a la mitad. El informe epidemiológico semanal del organismo indicó que la variante Ómicron es cada vez más dominante y representa casi el 97 por ciento de todos los casos contabilizados. “La prevalencia de la variante Ómicron ha aumentado a nivel mundial y ahora se detecta en casi todos los países”, dijo la OMS. En total, la OMS registró más de 19 millones de nuevos casos de coronavirus y menos de 68.000 nuevas muertes durante la semana del 31 de enero al 6 de febrero.Suecia eliminó este martes la mayoría de las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus y anunció que dejarán de hacerse los tests a gran escala, incluso entre personas con síntomas. El motivo: el alto porcentaje de población vacunada y el menor impacto de la variante Ómicron del virus. "Llegamos a un punto en el que el costo y la relevancia de las pruebas ya no son justificables", confirmó la jefa de la Agencia de Salud Pública de Suecia, Karin Tegmark Wisell.En consecuencia, a partir de este miércoles, solo los trabajadores de la salud, de atención a personas mayores y los más vulnerables tendrán derecho a la prueba PCR gratuita si son sintomáticos, mientras que al resto de la población simplemente se le pedirá que se quede en su casa si presenta síntomas compatibles con el coronavirus.Por otra parte, desaparecerán todos los límites de aforo en actos públicos, la recomendación de trabajar desde casa, reducir los contactos en interiores y usar barbijo en el transporte público, dijo Wisell. La única recomendación que mantienen las autoridades de salud es la de quedarse en casa si se tienen síntomas y evitar las aglomeraciones si no se está vacunado.El primer ministro británico, Boris Johnson, prevé levantar el requisito de aislamiento para las personas que den positivo al coronavirus, después de que Inglaterra haya abandonado ya la mayoría de restricciones. En una intervención ante los diputados en la sesión semanal de preguntas al primer ministro, Johnson aseguró que pretende volver al parlamento el 21 de febrero, tras el receso de invierno, "para presentar nuestra estrategia para vivir con el covid". "Siempre que se mantengan las tendencias alentadoras actuales, espero que podamos levantar las restricciones nacionales restantes, incluido el requisito legal de aislarse si se da positivo", añadió. El fin de esta medida estaba planeada para el 24 de marzo.A mediados de enero, el líder conservador decidió levantar la mayoría de restricciones impuestas en Inglaterra por la ola Ómicron, como el teletrabajo y el uso de mascarillas en lugares cerrados.Francia podría poner fin a la obligación de presentar el pasaporte de vacunación para poder acceder a restaurantes o lugares de ocio para "finales de marzo o inicios de abril", indicó este miércoles el gobierno. "Hay motivos para esperar que para entonces la situación haya mejorado lo suficiente como para poder levantar sus últimas medidas", agregó el vocero Gabriel Attal, tras subrayar una reducción del ritmo de contagios.En la misma línea, Israel canceló el “pase verde”, el nombre que lleva el pase sanitario en ese país, por su “falta de eficacia”. "Debido a que Ómicron también infecta a los vacunados, el pase verde perdió efectividad en la mayoría de los lugares y decidimos reducir su uso solo a sitios de alto riesgo. Es parte de la tendencia de vivir con el virus", explicó el director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash. Su uso quedará reducido a unas pocas excepciones como los boliches.