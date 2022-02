Alberto Fernández anuncia el aumento en las jubilaciones ANSES: cuánto será

Con este aumento, el haber mínimo a partir de diciembre de 2021 ascendió a $29,061, cuando en diciembre de 2019 era de $14,068 (107% de incremento total), y la Asignación Universal por Hijo/a y la Asignación por Embarazo aumentó a $5,677 (eran de $2,746 en diciembre de 2019).

Este jueves 10 de febrero el presidente Alberto Fernández anunciará en un acto en Casa Rosada el primer aumento del 2022 de las jubilaciones y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el que se efectivizará en marzo.En tanto, el anuncio será después del mediodía en la Casa Rosada en donde se espera que el presidente de detalles de la primera actualización trimestral, en el marco de la Ley de Movilidad, aprobado a comienzos del 2021. La legislación establece que las jubilaciones se ajustarán trimestralmente, sobre una fórmula que se aplicará en un 50% en base a los recursos con destino a la Anses y en un 50% a la evolución de los salarios de los trabajadores estables.Cabe destacar que no están incluidos a los jubilados y pensionados de regímenes especiales, como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder Judicial, que disponen de índices propios. El aumento total de las jubilaciones en 2021 es de 52,7% y le gana a la inflación anual. Fue tras el último aumento del 12,11% que rige desde diciembre que las jubilaciones alcanzaron un incremento anual del 52,7%. Con este aumento las prestaciones de la Seguridad Social lograron un incremento anual por encima de la inflación.Fue tras el decreto 1/2021 con el cual se promulgó la Ley de Movilidad (27.609) aprobada en diciembre de 2020, y que tiene como objetivo recomponer los ingresos y recuperar el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas.Una fórmula que, de la mano de salarios que crecen por encima de la inflación y de una recaudación que tuvo un importante aumento interanual en términos reales.El aumento acumulado en 2021 del 52,7% fue ampliamente superior al que se hubiese otorgado en el mismo período con la fórmula anterior, el cual hubiese sido del 48,6%.El nuevo incremento alcanza desde marzo a más de 7,1 millones de jubilados/as y/o pensionados/as y a casi 9 millones de niños/as y adolescentes (4,4 millones de AUH y 4,3 millones de AAFF). Asimismo, también impacta en otras asignaciones familiares como la Asignación por Embarazo y prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y asignaciones por cónyuge.JUBILACIONES SUPERARON LA INFLACIÓN EN EL 2021En 2020, el haber mínimo subió un 35,3 por ciento, mientras que la inflación del período marcó un 36,1 por ciento. Sin embargo, se entregaron tres bonos, dos de 5 mil pesos y otro de 3 mil pesos. En tanto, en 2021 las jubilaciones subieron un 52,7 por ciento, a lo cual se suman bonos por un total de 16 mil pesos en los escalones de ingresos más bajos, lo que da la pauta de que estuvieron por encima del 50,9% de inflación que informó el INDEC durante el año pasado.Entre 2016 y 2019, las jubilaciones sólo pudieron superar a la inflación en 2017, cuando avanzaron 3,7 puntos por arriba de los precios. En 2016, la inflación fue de 40,9 por ciento y el haber subió 31,7 por ciento, mientras que en 2018 se produjo el gran desfasaje, ya que los precios avanzaron 47,6 y los ingresos jubilatorios tan solo 28,5 por ciento. En 2019, los haberes crecieron 51,1 y los precios un 53,8 por ciento, detalla el informe del CEPEC. En muchos casos, la pérdida del poder adquisitivo del haber en relación a la inflación es incluso más grave si se tiene en cuenta que los medicamentos, que componen una parte importante de la canasta de consumo de los jubilados, se han encarecido por encima de la media de los precios.En diciembre de 2019, el Gobierno suspendió la aplicación de la fórmula de actualización de haberes, la cual se restituyó, modificada, en enero de 2021. A lo largo de 2020, se decretaron cuatro aumentos: 2,3 por ciento en marzo; 6,1 en junio; 7,5 en septiembre y 5 por ciento en diciembre. Además, la administración de Alberto Fernández pagó dos bonos de 5 mil pesos cada uno en diciembre de 2019 y enero de 2020 para los haberes más bajos, junto con un pago adicional generalizado de 1500 pesos en marzo.En 2020, las jubilaciones mínimas superaron a la inflación contando los bonos extraordinarios, aunque "los haberes medios y altos perdieron su poder adquisitivo entre un 4 por ciento y un 10 por ciento, respectivamente", aclara el portal Chequeado, y agrega que "si se hubiese mantenido la fórmula de actualización vigente hasta fines de 2019, todas las jubilaciones le hubiesen ganado a la inflación".En 2021, la nueva ley de movilidad concretó subas en marzo (8,07 por ciento), junio (12,12), septiembre (12,39) y diciembre (12,11 por ciento), con lo cual el acumulado llega al 52,7 por ciento, apenas por encima de la inflación del 50,9 por ciento de 2021. En paralelo a los aumentos previstos por la fórmula de movilidad operaron los bonos otorgados por el Ejecutivo. Fueron dos de 1500 pesos en abril y mayo y otro de 5000 pesos en agosto para más de 3,5 millones de jubilados y pensionados que perciben un haber mínimo.A ese total se suma el último bono de fin de año, beneficio que cobraron 4.700.000 jubilados y pensionados. El bono fue de 8 mil pesos para los haberes mínimos, que totalizaron en diciembre 37.061 pesos. Cabe destacar que los bonos no se integran al haber y por lo tanto no se utilizan como base de cálculo para aplicar la actualización prevista por la fórmula de movilidad.