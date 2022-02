Cómo sigue la causa penal por la deuda con el FMI donde están imputados Macri, Caputo, Sturzennegger y Sandleris

La Procuración del Tesoro de la Nación sigue adelante con el mandato que recibió del presidente de la Nación por decreto 239/21:. En dicha causa penal fueron imputadospor los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública. A pesar de los elementos aportados por la Procuración, todavía no fueron siquiera citados a declarar. Sin embargo,director nacional del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE) de la Procuración, asegura que será esta causa judicial la que permita recoger el mejor aprendizaje de la relación entre "crisis de deuda y delitos financieros".Guido Croxatto se refirió a la deuda, los delitos financieros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer un Estado muchas veces indefenso ante los poderes fácticos. En este sentido frente a la idea de que la denuncia judicial quedara obstaculizada por el acuerdo con el FMI que reconoce la legitimidad de la deuda, el colaborador de Zannini expresó que"Hay cuestiones que son complejas y esta es una. Una cosa es un equipo negociador, como son Guzmán y Chodos. Están negociando un acuerdo que ellos no hubieran querido, pero que heredaron. Y están tratando de acomodarlo de la forma más favorable a la Argentina. Otra cosa es un equipo que trabaja en la causa judicial que se tramita en Argentina para investigar la comisión de delitos en ese mismo proceso de endeudamiento. Ahí estamos con la Procuración del Tesoro y es donde tengo más expectativas", sostuvo en una entrevista con el diario Página 12.Asimismo fue consultado sobre si efectivamente la deuda consiste en delito, a lo que el director nacional del Cuerpo de Abogados del Estado, señaló que“Independientemente de lo que plantea el análisis de Karina Ferreira Lima y Chris Marsh, que considera jurídicamente inválido el acuerdo porque el FMI se extralimita en sus facultades, yo agrego otro argumento que se suma a aquél.Sería muy grave que esa causa quedara en la nada”, analizó.Ante la posibilidad de que la causa no llegue a ningun lado, se mostró realista al indicar que “los antecedentes, lamentablemente, nos marcan que eso puede pasar. Por estos delitos económicos, los funcionarios responsables, que incluso tienen cuentas sin declarar en todas las guaridas fiscales del mundo, no son llamados a declarar nunca. No son imputados en ninguna causa concreta nunca.Esa es la discusión que hay que dar: hasta cuándo vamos a seguir criminalizando la pobreza y cuándo vamos a empezar a investigar los delitos económicos. Porque son éstos los que generan pobreza y subdesarrollo en el país”.Empero, destacó que “yo creo que las pruebas están y son claras en el expediente.