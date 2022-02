Victoria Tolosa Paz: "Investigar la deuda no es incompatible con aprobar el acuerdo con el FMI"

Victoria Tolosa Paz defendió el acuerdo con el FMI y aunque planteó ser “respetuosa” de todas las posturas dentro del Frente de Todos, pidió a sus compañeros de bloque que respalden el proyecto. “No estamos enamorados del Fondo, sabemos que siempre es un sabor amargo”, reconoció la diputada por el Frente de Todos.“El FMI siempre nos remitió a una catástrofe”, puntualizó la diputada., remarcó la diputada. Tolosa Paz advirtió en declaraciones con la AM750 que si bien “sabemos que siempre es un sabor amargo, pero hay que optar entre una mejor negociación que costó dos años porque justamente no tiene los condicionamientos del FMI”, sostuvo.Además, Tolosa Paz valoró que el acuerdo “no ponga condiciones al crecimiento del país”. “puntualizó la diputada oficialista, que en un mensaje al interior del Frente de Todos aclaró que “firmar este acuerdo no es legitimar ni blanquear la deuda del desastre de Macri”.En este sentido, la diputada remarcó que el acuerdo “pone el primer vencimiento de pago en septiembre de 2026”, y explicó que el paquete de deuda se terminará de pagar en 12 años y medio. “Tenemos la responsabilidad de que se apruebe en el Congreso porque lo van a tener que pagar los próximos dos gobiernos”, explicó, y adelantó que el objetivo es que ingrese a través del Senado.Por otra parte, la diputada también cruzó al Gobierno porteño por oponerse al traspaso de las 32 líneas de colectivos que circulan únicamente por la Capital Federal, para que se hagan cargo de los subsidios.s”, afirmó Tolosa Paz.En este sentido, recordó que el Gobierno porteño “empezó a poner menos para sostener a las líneas de colectivo que sostienen dentro de la Ciudad, y la provincia de Buenos Aires hace un esfuerzo muy grande para sostenerlo”. “No es una guerra de colores políticos, los recursos nacionales tienen que tener una distribución más equitativa”, sostuvo.señaló. “Si la Nación no capitaliza la sube en todo el país sigue siendo injusta la distribución de los recursos”, remarcó. “El presupuesto tenía un aumento del 70 % para los subsidios en el interior del país y la oposición no lo votó”, afirmó.