Revelan vínculo de espías y medios a través de los chats de Macri y Alonso

Luego de que trasciendan audios que la ex vicepresidentale envió aquien era la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA) para que deje de investigar a "un amigo", ahora se difundieron chats entre el exmandatario Mauricio Macri y Alonso en el que se muestra la trama de la mesa judicial y la connivencia con los medios hegemónicos con espías.Según reveló el periodista Tomas Mendez en Radio Del Plata, los chats entre el exmandatario Mauricio Macri y Laura Alonso corresponderían al 23 del septiembre 2017. La charla completa:L.A: Hola Mauricio, espero que estés bien y con menos dolor. Estuve ayer con G.H (dueño de un medio de comunicación) por una gestión del negro Arribas (Gustavo Arribas) titular de la Agencia de Inteligencia). Me dijo que es amigo tuyo y me dijo que me quería ayudar a seguir creciendo. Si te parece bien avanzo con G, besos.M.M: Si tiene buenas intenciones, pero dividí por dos lo que te haya prometido y no me vendas.Los audios y los chat ponen al descubierto un entramado de influencias que se habría manejado de manera muy informal, mediante conversación pory que involucraba a los más altos cargos del Ejecutivo.La entonces vicepresidenta del gobierno de Cambiemos,le pidió expresamente a la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que excluya y deje de investigar a “un amigo”. Esta información surge de audios que se filtraron que complican a Alonso y muestran una vez más el accionar del gobierno de Macri interviniendo en investigaciones judiciales.“Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, así comienza uno de los audios dirigidos a Alonso., le ruega la vicepresidenta Michetti en un mensaje que se viralizó.Se trataba de una denuncia motorizada por lapor la contratación irregular de una agencia para distribuir publicidad oficial del organismo durante el kirchnerismo. Esa denuncia por negociaciones incompatibles también recayó sobre el amigo de Michetti, Guillermo Pino.