La AFI le entregó a la Justicia 105.000 audios de escuchas ilegales de la gestión de Macri

Al llegar al juzgado para reunirse con el magistrado, quien quedó a cargo de la causa por "espionaje ilegal" cuando pasó de Lomas de Zamora a Comodoro Py, le entregó el texto en el que da cuenta de la existencia de estas escuchas y algunas de sus transcripciones, resguardadas en la sede de la AFI

deberían haber sido destruidas y recordó que el sistema ya había sido informado a la justicia federal de Lomas de Zamora, pero nunca fue requerido ni analizado

La titular de la AFI,, dependiente de la Corte Suprema por definición del gobierno anterior.y que puso a su disposición. "Vengo a decirle a Martínez De Giorgi que tenemos resguardadas 105.000 archivos de audios que corresponden a distintas situaciones y que no se destruyeron cuando fueron entregados a la Justicia", resaltó.Caamaño indicó que-Gustavo Arribas, quien está imputado en la causa- y a partir del mismo el organismo accedía de manera online a las escuchas. TambiénEn ese sentido expresó que "si bien a primera vista las interceptaciones podrían haber sido ordenadas por los jueces, el volumen da cuenta de que no se destruían una vez entregadas a la justicia y, más grave aún, se almacenaban conversaciones que en muchos casos no eran de interés para las investigaciones" cuando. Una pequeña cantidad del volumen total de información coincide con las transcripciones de conversaciones entre detenidos y sus defensores interceptadas de un pabellón del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.