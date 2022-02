El gobierno lanzó un nuevo plan que habilitará a los afiliados de PAMI a elegir quién será su médico

El mismo comenzará el 1° de marzo y será la primera vez en los 50 años de historia del organismo en la que existirá esa posibilidad

Según el ejecutivo este nuevo modelo de acceso a los turnos será más rápido y mejorará la calidad de atención, "el Estado está haciendo un enorme esfuerzo y está gustoso de hacerlo porque terminamos con esa penuria de los afiliados del PAMI que piden un turno y lo mandan a octubre o noviembre para atenderse" manifestó el Presidente

la Directora Ejecutiva del organismo expresó que es una excelente noticia para 5 millones de jubilados y sus familias y que es una definición muy esperada, es el "paso más importate en la historia del PAMI junto con los medicamentos gratis". "Nunca más, con esta medida, la espera de meses y meses hasta obtener un turno" ni la imposición de un médico.

'La libertad de elegir', "no sólo es una reorganización, es una decisión política y una inversión extraordinaria en el sistema de salud 70 mil millones de pesos en 2 años, sólo en esta fase" que se suma al presupuesto del organismo

