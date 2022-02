Alberto y Guzmán aclararon que el acuerdo con el FMI no plantea "ninguna reforma jubilatoria"

el Gobierno tuvo que salir a aclarar específicamente que no acordó estudiar ni aplicar "ninguna reforma jubilatoria"

Luego de la filtración periodística a varios medios de una parte del entendimiento con elque el Gobierno se apresta a firmar y luego enviar al Congreso,En primer lugar se expresó el presidente, quien, en un audio enviado a El Destape Radio, explicó que. Y agregó:“No es el tema de los docentes”, descartó el jefe de Estado, en respuesta a una nota periodística que señalaba que las revisiones se realizarían también sobre el sector de docentes y educadores universitarios.En el mismo sentido, luego, se expresó públicamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró que "no habrá ninguna reforma jubilatoria"., publicó el funcionario en su cuenta de Twitter, y luego precisó que "se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley".Además se refirió a otra de las informaciones difundidas, vinculadas a modificaciones que se podrían evaluar: "Y en la misma línea, se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional".El Gobierno insiste a rajatablas en que el acuerdo con el Fondo que está por cerrar en estos días no comprende un capítulo de ajuste del gasto, aunque admite que "son válidas" las dudas que despiertan los aspectos aún desconocidos de lo que está negociando."Vamos a bajar el déficit creciendo como lo hicimos el año pasado y aspiramos a continuar por esta senda este año y los próximos años", aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien en las últimas jornadas se ha convertido en vocero económico del Gobierno, con repetidas entrevistas en radios.El funcionario nacional afirmó que el entendimiento no incluirá un ajuste de los gastos, aunque lo que negocia su par de Economía, Guzmán, incluye una reducción de subsidios a los servicios públicos que el año pasado alcanzaron los 11.000 millones de dólares.