Incendios en Corrientes: en Ambiente felicitan a Maratea pero precisan que el Estado invierte el doble por día

El viceministro de Ambiente Sergio Federovisky se refirió a la situación que vive la provincia de Corrientes por los incendios. “Sobrevolé los esteros del Iberá y me angustié con lo que vi. Los esteros están secos. Un ecosistema que está caracterizado por su condición anfibia, hoy está completamente seco”, dijo.

dijo.También hizo referencia a la colecta de Santiago Maratea. “Me parece fantástico lo que hace Maratea. Lo que no me parece es contraponerlo con un presunto fracaso del Estado“, dijo al referirse a los 110 millones obtenidos por el influencer.“Maratea consiguió la mitad de la inversión diaria que está haciendo el Estado en Corrientes. Nosotros estamos invirtiendo diariamente del orden de 250 millones de pesos, en brigadistas y aviones hidrantes. Por lo tanto, no hay un reemplazo del Estado, sino un ejercicio de la solidaridad que me parece fantástico”, aseguró.