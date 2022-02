A casi seis meses del atentado, el diputado baleado en Corrientes denunció que la causa está paralizada

A casi seis meses del atentado contra su persona, el diputado provincial de Corrientes Miguel Arias denunció que la investigación está paralizada en la Justicia y reafirmó que el hecho ocurrido en la localidad de Tapebicuá se trató de un "ataque político"., advirtió Arias en comunicación con AM750.En ese sentido, el diputado sostuvo que en la Justicia correntina hay un interés explicito para que la causa no avance y reafirmó que el atentado se trató de un ataque político., consideró."Automáticamente, al otro día del atentado, la Justicia empezó a inculpar a quienes me acompañaban en el acto. En ese marco allanaron y secuestraron los celulares de casi todos los presentes mientras que los integrantes de la fuerza que gobierna Tapebicuá jamás fueron molestados ni llamados a declarar", puntualizó Arias.En esa línea, comentó que el poder judicial de la provincia dejó pasar más de un mes para investigar a la persona que su defensa había señalado como responsable., dijo Arias, antes de denunciar que se sigue insistiendo con la teoría de que fue un atentado efectuado por un partidario del Frente de Todos correntino., expresó.Por último, el legislador correntino pidió que el hecho siga circulando entre los medios para que la Justicia avance., completó.En la noche del jueves 26 de agosto del año pasado Miguel Arias recibió un disparo en el abdomen de un arma de fuego calibre 22 en el abdomen. El hecho se produjo durante el cierre de la campaña electoral para los comicios municipales del domingo 29 en Tapebicuá, ubicada a 55 kilómetros de la ciudad de Paso de los Libres y a 381 kilómetros de la capital provincial.Arias había llegado a Tapebicuá para acompañar al candidato Carlos Brazeiro, quien pugna por ser el intendente de esa localidad correntina. En el pequeño escenario también se encontraba el jefe comunal de Pasos de los Libres, Martín Ascúa.Al momento del disparo Arias se encontraba escuchando el discurso de la candidata a viceintendenta de Tapebicuá, Gloria Pared. Tras ser herido fue trasladado al Hospital de San José, de Paso de los Libres, en un móvil de la Policía de Corrientes, ya que no había ambulancia.