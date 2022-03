Fuerte repudio del Frente de Todos a la violación grupal en Palermo: "¿Dónde están las fuerzas de seguridad?"

Distintos espacios internos del Frente de Todos y la ministra de Mujeres, Generos y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, repudiaron la violación grupal a un mujer en pleno Palermo y la luz del día sucedida el pasado lunes

A través de comunicados publicados en las redes sociales, desde los espacios de Palermo y Vicente López de la coalición oficialista a nivel nacional expresaron su rechazo acerca del crimen y, en el caso del sector militante de mencionado barrio porteño, alertaron sobre la “falta de seguridad de Palermo” y responsabilizaron del hecho al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro., cuestionó la organización política palermitana, y remarcó la necesidad de políticas públicas en cuestión de violencia de género. En ese sentido se dirigió una fuerte crítica hacia Rodríguez Larreta, quien no incluyó proyectos que acompañen a la mujer y personas LGBTIQ+ en la apertura de sesiones legislativas de ayer.En cuanto al FdT Vicente López, se comunicaron desde el Frente de Géneros y, junto a su repudio de lo sucedido, exigieron al Poder Judicial que actúe de forma rápida y eficaz. En esta misma línea, reclamaron también por laargumentando quePor otra parte, desde Corriente Militante Lealtad Vicente López, agrupación en la que militaba activamente uno de los acusados, se sumaron al repudio del hecho y comunicaron la desvinculación de Retondo de la organización.Por su parte, la ministra de Mujeres Gómez Alcorta afirmó que la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo “no se trata de un hecho aislado” y sostuvo que los violadores, en alusión a los seis jóvenes detenidos,En declaraciones a la TV Pública, la funcionaria nacional también remarcó que la Educación Sexual Integral (ESI) es “clave” frente a este tipo de delitos. “No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular”, dijo la ministra al referirse a la violación de una chica de 20 años cometida por seis jóvenes en un auto durante la tarde del lunes en plena calle Serrano en el barrio de Palermo."No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Eso implica que todos tenemos que comprometernos”, explicó Gómez Alcorta, y agregó que al nombrarlos como "monstruos" o denominaciones similares “pareciera que el problema está en algunos individuos y no en la sociedad”.En este sentido, sostuvo que se trata de prácticas que fueron “aprendidas”. “Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestras vidas, no tienen valor”, dijo.La funcionaria se refirió a una “lógica corporativa” entre los hombres, “donde quizás algún varón puede sentir que algo está mal, pero tiene costo decirlo y salirse de lo corporativo, de la cofradía: ese es el modo en que se socializa”.“Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad”, aseveró. Luego, sobre el trabajo que realizan desde el Gobierno y en su cartera, la ministra aclaró que “una sociedad marcada por esta matriz en dos años no se cambia”., señaló, y, por último, remarcó: “Esto llama primero a pensarnos entre todos y todas. Después, a trabajar más en la prevención, a darle importancia a la ESI. La ESI es clave porque nos enseña a las nenas y a los nenes en las escuelas”.