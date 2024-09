La mamá de Fabiola Yañez declara el jueves en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa contra Alberto Fernández

El fiscal federal Ramiro González citó a declarar como testigo en los tribunales de Comodoro Py a Miriam Verdugo, la madre de Fabiola Yañez, en la causa que se investiga a Alberto Fernández por presunta violencia de género contra la ex primera dama.Verdugo fue una de las testigos convocadas por la Fiscalía desde el inicio de la causa penal. Su testimonio se estaba tramitando porque debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional. Pero la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, informó que la mujer viajará desde Madrid para declarar en persona en los tribunales de Comodoro Py.Lo mismo hizo ayer Tamara Yañez, una de las hermanas de Fabiola, quien estaba con ella en España y regresó al país para declarar como testigo.El testimonio de Verdugo puede ser relevante para la causa. La mujer vivió con su hija en la quinta presidencial de Olivos cuando la víctima sufrió la violencia de género que denunció contra el ex presidente.En paralelo, el fiscal convocó a las cuatro primeros testigos que solicitó la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira. Se trata de las “Testigo A”, “Testigo G”, “Testigo F” y “Testigo D”. Los identifica con letras porque solicitó el resguardo de su identidad porque trabajaron en la quinta de Olivos durante su presidencia. Sus identidades fueron presentadas en sobres cerrados que ya fueron abiertos en presencia de todas las partes.Ahora su supo que se trata de Cintia Romina Tonietti , Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez. Son dos amas de llave y dos niñeras que trabajaron en la quinta de Olivos. Las cuatro declararon ante escribano público y sus dichos fueron presentados en la causa. Ahora deben hacerlo en tribunales.