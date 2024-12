Ercolini rechazó la recusación de Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

El juez federal Julián Ercolini rechazó este miércoles la recusación que el ex presidente Alberto Fernández presentó para que se aparte de la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez y en la que el magistrado lo había citado a indagatoria para hoy. Pero la recusación fue hecha ayer a la noche y el magistrado suspendió la indagatoria para la semana que viene.Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez sostuvo que el pedido de apartamiento está “basado en alguna e”. Así, Ercolini elaboró su informe en el que rechaza la recusación y lo elevó a la Cámara Federal que es el tribunal que debe resolver si lo confirma o lo aparta del caso. Se espera que esa resolución sea antes del jueves de la semana que viene que es la nueva fecha de indagatoria que el juez le puso a Alberto Fernández."Ha quedado evidenciado que la actuación desde el inicio del expediente, esto es, el hallazgo del material en la copia forense de Cantero, hasta su remisión a sorteo y continuación del trámite, ha sido”, señaló Ercolini.La abogada del ex presidente, Silvina Carreira, recusó ayer a la noche al juez y solicitó que se suspenda la indagatoria de hoy. “Objetivamente esta defensa abriga el temor que V.S. se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado acerca de la situación del ex Presidente de la Nación, lo cual incidirá al momento en el que, eventualmente, deba analizar el fondo del asunto y dicte el fallo al resolver su situación procesal”, sostuvo. La defensa también planteó que el caso debe pasar a la justicia de la ciudad de Buenos Aires.Carreira como abogada defensora también objetó el allanamiento al departamento del ex presidente en Puerto Madero donde se secuestró su celular y otros dispositivos, y lo criticó por las filtraciones que hubo a la prensa por lo que ocurría en la causa.La causa se inició cuando el juez Ercolini encontró en los chats del teléfono de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, conversaciones con Yañez en las que la ex primera dama le hablaba de cómo el ex presidente le pegaba y le envió fotos de moretones en el brazo y la cara. Esos chats se encontraron porque el celular de Cantero fue peritado en la causa de los seguros, donde está imputada. Con esa información, el magistrado citó a Yañez a una audiencia para preguntarle si quería hacer una denuncia penal porque la violencia de género es de instancia privada. Primero dijo que no, pero luego presentó la denuncia.