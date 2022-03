Qué contestaron los molineros ante las quejas por demoras en el suministro de harina

La suspensión de la venta de bolsas de harina -según algunos molinos- está relacionada con la incertidumbre por el valor de referencia del insumo; considerando a modo de ejemplo que el precio de la bolsa de harina 000 de 25 kilos se incrementó un 15% a $1.500 promedio país desde el inicio del conflicto bélico de Rusia con Ucrania.

El acuerdo para la creación de este fideicomiso -que fue firmado además por la cámara de procesadores de granos CIARA y compañías productoras de alimentos- busca asegurar hasta el 31 de enero de 2024 el precio de la harina 000 por kilo y el precio de los fideos secos para la compra hogareña.

Sin embargo, por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que en conjunto representan el 29% de los embarques de trigo, los precios globales están en niveles históricos. En el mercado local el cereal cerró el miércoles en un promedio de 32.103 pesos (298 dólares) por tonelada, un 19% más que hace una semana.

El aumento del precio del trigo a nivel internacional -en la última semana se disparó un 19%- está generando demoras en el abastecimiento de harina por parte de los molinos a los fabricantes de productos panificados.Por twitter, una reconocida churrería con locales en Villa Gesell y Ciudad de Buenos Aires aseguró que su proveedor de harinas le había mandado un mensaje diciendo "no hay entregas momentáneamente por conflicto bélico".Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), planteó a Ámbito que “es probable que algún molino tenga dificultades" y lo relacionó con la demora en la "menor oferta de trigo" aunque aclaró que no atribuye responsabilidades al sector primario.Cifarelli no quiso hablar de “especulación de precios” porque -dijo- los productoresEl Gobierno argentino dijo el jueves que acordó con molinos de harina y productores de alimentos la creación de un fideicomiso de trigo para evitar alzas en los precios domésticos de comida, en momentos en que el valor internacional del cereal está en su pico más alto en 14 años tras la invasión rusa de Ucrania.El fideicomiso tendría vigencia hasta el 31 de enero del 2024 y busca concentrarse en los precios de venta doméstica de harina de trigo y de fideos secos. Es decir, no está contemplado el precio de la bolsa de harina, que es lo que viene despertando reclamos por parte de los fabricantes de alimentos.El presidente de la FAIM -una de las entidades que participan del acuerdo- indicó que su sector “prefiere la libertad de mercado y fijar el precio de la materia prima en relación a la oferta y la demanda, pero hoy entendemos que -a raíz de la exponencial suba del precio del trigo a nivel internacional en las últimas 96 horas- existe la necesidad de Ministerio de Desarrollo Productivo de asegurar un precio de góndola estable para todo el año”.Cifarelli comentó sobre el funcionamiento de este fideicomiso de trigo que “El Ministerio de Desarrollo Productivo informó en un comunicado que este acuerdo "da respuesta a la necesidad de desacoplar precios para proteger el mercado interno en un contexto global de conflicto bélico y con el precio internacional del trigo alto y sostenido", dijo el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado."La implementación de esta política contempla volcar al mercado doméstico 800 mil toneladas de trigo para garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales", agregó el comunicado.Argentina es un exportador mundial líder de trigo y su Gobierno, que estimó la cosecha 21/22 del cereal en un récord de 22,1 millones de toneladas, ya limitaba las exportaciones del grano para contener los precios de los alimentos en una economía con una inflación cercana al 50% en el 2021.En simultáneo, la cosecha de trigo 2021/22, cuya recolección finalizó en enero, fue de un récord de 22,1 millones de toneladas.A su vez, el Gobierno argentino ha limitado las exportaciones de trigo 2021/22 a 14,5 millones de toneladas. Según información oficial, hasta el miércoles empresas exportadoras habían declarado ventas al exterior por 13,6 millones de toneladas.