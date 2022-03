Pesce aseguró que no habrá "un shock cambiario que provoca más inflación y más pobreza"

El Presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce dio declaraciones acerca del acuerdo con el organismo multilateral de crédito en las que manifestó que "necesitamos refinanciar las obligaciones con el FMI" porque "Argentina tiene un problema, debe pagar obligaciones que se contrajeron en 2018 y es absolutamente imposible hacerlo".En este sentido destacó el rol del Ejecutivo, "la forma que ha encontrado el Gobierno para resolver este problema es llegar a un nuevo acuerdo con el FMI, aplazando las cuotas" y planteó que no iban "a firmar nada que no pudiéramos cumplir, necesitamos acumular reservas, necesitamos inversiones".Pesce señaló que "la negociación fue muy dura" y resaltó el hecho de que "no hay ningún pedido de ajuste, el Gobierno esta empeñado en tener diferentes negociaciones con distintos países del mundo". A la vez que explicó que "tenemos la intención de tratar de mantener un tipo de cambio real para fortalecer las inversiones" y añadió "de ninguna manera provocar un shock cambiario que provoca más inflación y mas pobreza"."Creemos que podemos alcanzar una meta de exportación más allá del acuerdo con el FMI" comentó y aseguró que deben trabajar en el aumento de los commodities, "tenemos que poner esfuerzo para que no afecte a los sectores más humildes de nuestro país".Para cerrar, el presidente de BCRA manifestó que no pudieron acumular reservas durante los dos primeros meses del año, "son meses complicados" y anticipó que esperan "tener saldo positivo en Marzo". "Para defender al ahorrista en pesos tenemos que buscar que las tasas de interés sean reales en pesos, es nuestro compromiso desde el Banco Central", concluyó.