Qué expresaron por el 8M Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció a favor de la igualdad de derechos. Lo hizo desde Twitter desde donde consideró que “el 8M es un día para reflexionar y escuchar acerca de las barreras que se removieron, las que faltan romper para que logremos la igualdad de oportunidades de las mujeres”. Enfatizó la necesidad de avanzar en ese camino.

Este #8M refuerzo mi compromiso de seguir trabajando por una Ciudad igualitaria y los invito a que también lo hagan. Este cambio lo vamos a hacer juntos. pic.twitter.com/08vI1fn8VN — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 8, 2022

La ex mandataria provincial reconoció “sus prejuicios” para con la ola verde y aseguró entender “que como mujer y como mamá tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para que vivamos en un país que garantice los mismos derechos a las mujeres y a los varones, porque de eso se trata el feminismo”.

Por su parte, la ex gobernadora bonaerense y diputada nacional, María Eugenia Vidal, se expresó en diversas redes sociales. Desde Instagram, escribió: “Tengo 48 años y debo admitir que, en los últimos años, no me sentí parte del movimiento. Al igual que muchas, tenía un prejuicio muy grande”.Hasta el momento de la redacción de esta nota, el ex presidente Mauricio Macri no asomó ninguna palabra sobre la importancia de esta jornada. De hecho, el último mensaje en sus redes sociales tiene que ver con un encuentro con el flamante embajador de Estados Unidos, haciendo hincapié en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.