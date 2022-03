"El oso estaba amaestrado": Nelson Castro usó un meme de Putin para analizar la guerra Rusia - Ucrania

un análisis en TN acerca de la figura del presidente ruso Vladímir Putin que parecía tener como propósito indagar acerca de qué chances hay de que Moscú "ceda" en su invasión sobre Ucrania terminó con Nelson Castro asegurando que el oso que el mandatario montó en una famosa foto "estaba amaestrado"

“Sabe, he visto fotos donde monto encima de un oso. Aunque aún no me he montado encima de un oso, aparecen fotos así”

Aunque parezca inverosimil,"El perfil de Putin que se viene mostrando en todos los últimos años es como el hombre fuerte, en torso montando osos, nadando sumergiéndose con un submarino en aguas heladas. Es decir, hay una demostración de poderío militar, hasta incluso en lo físico. Entonces es difícil que en este perfil uno vea a Putin queriendo ceder, por lo menos por ahora", introdujo el psicólogo Diego Sehinkman, que conduce un ciclo en ese canal.Luego, este último quiso introducir el aporte del periodista Pablo de León, pero Nelson Castro consideró "importante" revelar un "dato" que "se lo comentó una fuente en estos días", quien le pidió "no creer todo lo que ven".En ese punto, Castro, famoso por sus increíbles "diagnósticos" de, soltó el "dato" que le aportaron sus fuentes sobre Putin., dijo el analista, que incluso dejó sin comentarios a Sehinkman, quien inicialmente había referido a la famosa foto del presidente ruso arriba del animal.Lo peor del insólito análisis de Castro es que Putin ya habló del hecho hace más de cuatro años y negó su veracidad. En una entrevista con NBC, la periodista Megyn Kelly le preguntó sobre las fotografías donde aparece montando caballos con el torso desnudo.“Tengo muchas fotos en ambiente laboral pero nadie está interesado en ellas”, señaló el mandatario ruso., admitió.