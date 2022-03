Fumata blanca entre Gobierno y oposición: hubo dictamen y hoy se vota el acuerdo con el FMI en Diputados

El(FMI)Si bien no incluye el programa económico que envió el Gobierno, la iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a que implemente las políticas necesarias para cumplir el entendimiento. De no mediar inconvenientes, la iniciativa tendrá media sanción este jueves en la sesión que comenzará a las 14 y será girada al Senado. El rol de Sergio Massa es clave. En tanto ambas coaliciones presentarán como logros propios lo acordado.El primer artículo del nuevo proyecto arranca: "Apruébese, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en elEl segundo párrafo, clave para que el Gobierno aplique su política económica en consenso con el FMI, dice:En la nueva redacción se retiran los fundamentos y los anexos por el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento”.. Mientras tanto, una nueva jornada de muchas reuniones entre el oficialismo y la oposición: El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estuvo dos veces en Casa Rosada, donde mantuvo encuentros con el presidente Alberto Fernández repasando los cambios que se le hicieron al proyecto originario, previas consultas al Fondo.Tras una frustrada reunión ayer, donde JxC insistió en no votar el programa económico del Gobierno, esta mañana Massa avanzó con los líderes de los bloques de la alianza opositora en la redacción de distintos borradores hasta que se llegó a una propuesta de unificación elaborada por el presidente del bloque del Frente de Todos,. Los detalles fueron dados a conocer por los presidentes de los bloques a sus compañeros y compañeras de bancada. La expectativa sobre lo que sucedía en el anexo de Diputados excedía el edificio. Tal es así que hasta en la reunión del bloque del PRO, presidido por Cristian Ritondo, participaron el expresidente Mauricio Macri; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich.Cuando aun no se conocía oficialmente la noticia y restaba acomodar la letra del proyecto, pero el acuerdo era un hecho, la UCR y la Coalición Cívica salieron a celebrar., escribió en Twitter el presidente de la bancada radical, Mario Negri. Por su parte, la exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó: "Felicito a toda la Coalición Cívica por haber llevado adelante la estrategia de evitar el default. Privilegiando los intereses de la Argentina por sobre intereses especulativos y personales.Además de las expresiones individuales, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que le apuntan a Cristina Kirchner. "Somos una coalición que unida resuelve que el país no vaya al default", celebraron y resaltaron la "responsabilidad" con la que actuaron. Tras recordar su postura sobre que "el programa es una competencia exclusiva del Ejecutivo" y por eso lo rechazaron finalizaron el comunicado con una chicana a la vicepresidenta:Este viernes se realizará la sesión en la Cámara de Diputados y con la actual redacción consensuada en Juntos por el Cambio aseguraron que los 116 legisladores emitirán su voto "positivo". Resta saber cómo votará el Frente de Todos, especialmente La Cámpora. Esta tarde el ministro "Wado" de Pedro y Alberto Fernández se reunieron en Casa Rosada durante una hora. Quizás el Presidente ya sepa qué hará la agrupación que conduce Máximo Kirchner.