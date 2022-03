Día 15 del conflicto: "Sin avances" tras la reunión de los cancilleres de Rusia y Ucrania

Turquía, a pesar de ser miembro de la OTAN se ha posicionado como neutral, sostiene buenas relaciones con Rusia al igual que con Ucrania y según su canciller buscaban allanar el camino para un encuentro entre los presidentes Volodimir Zelenski y Vladimir Putin.

Kuleba, expresó, "la narrativa amplia que me ha transmitido (Rusia) es que seguirá su agresión hasta que Ucrania cumpla sus demandas y esa demanda es la rendición, y eso no es aceptable" y añadió que "ellos buscan la rendición de Ucrania y Ucrania es fuerte, está luchando", dijo el ministro, quien aseguró que su país está dispuesto a buscar soluciones pero no a rendirse.

-en el que fue hasta ahora el encuentro de más alto nivel desde el inicio del conflicto- con la participación del Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mevlut Cavusoglu.En su momento calificó la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero, de "ilegal" e "inaceptable", pero también dijo que no apoyaba a ninguno de los países., "la conversación de hoy ha confirmado que esta vía no tiene alternativa", y. También criticó las "peligrosas" entregas de armas de los países occidentales a Ucrania, "quienes atiborran de armas a Ucrania tienen que entender, por supuesto, que cargarán la responsabilidad de sus actos".Mientras que el diplomático ucraniano,A su vez planteó, "he venido con un objetivo humanitario, abrir un corredor humanitario para la gente que quiere salir de Mariúpol, desafortunadamente el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse".Acerca del bombardeo a un Hospital Maternal en Ucrania, el representante ruso indicó que "este hospital pediátrico fue retomado hace tiempo por el batallón de Azov y otros radicales, y todas las mujeres que iban a dar a luz, todas las enfermeras y todo el personal de apoyo habían sido expulsados", mientras el portavoz del mismo país señaló que le pedirían información a sus militares, #porque nosotros, al igual que ustedes, no tenemos información clara sobre lo ocurrido, y a priori".