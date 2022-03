Álvarez Agis sobre el acuerdo: "No pagarle al Fondo implica que los fideos salgan más caros"

El Director de la Consultora PxQ, Emmanuel Álvarez Agis se refirió al entendimiento con el organismo multilateral de crédito que se trata hoy y las repercusiones que tendrá en el día a día del país,mientras queResaltó que ley comentó "hay que tener la capacidad política de recomponer y estructurar discusiones". Desde el punto de vista estrictamente económico, "el conflicto entre Rusia y Ucrania puede representar una gran oportunidad para Argentina, el mundo esta hablando de una crisis alimentaria la inteligencia del Gobierno tiene que estar en decir que es una situación excepcional".Acerca de la discusión parlamentaria, Álvarez Agis indicó que "hay un vaso medio lleno, esto es un reconocimiento de la oposición teniendo en cuenta la responsabilidad que tuvieron" y un vaso medio vacío, el cual es que "esa ilusión de poder generar ciertos consensos no existe". "Hay una grieta en materia económica marcada", destacó y acotó, "me parece muy honesto de parte de Cambiemos que digan que quieren otro programa, lo que preocupa es que no haya aprendido nada de lo que hicieron en 2019".Para cerrar, el exviceministro de Economía analizó que "es raro hacer política diciendo que tenés las solución para el acuerdo con el FMI pero que nunca lo digas" y acotó con una chicana que "hay que destacar la postura de Gerardo Morales, debe haber aprendido algo sobre su participación en el gobierno de De La Rúa". También remarcó que le "sorprende que muchos compañeros digan que es mejor no pagarle al fondo" y concluyó, "entiendo que las negociaciones vistas de afuera son siempre mucho mas fáciles".