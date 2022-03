Gestapo: Un nuevo empresario apuntó a Villegas y dijo sentirse "engañado" por la filmación

solicitó su sobreseimiento y apuntó a Villegas y al exviceministro de Justicia provincial, Adrián Grassi. Sobre Villegas comentó que el encuentro del 15 de junio de 2017 fue convocado desde su cartera

El empresario contó que de los asistentes sólo conocía a Villegas, que subió acompañado hasta el SUM donde se realizó el encuentro y que allí conoció a Adrián Grassi ya que se sentó a su lado. A ellos les reclamaría tras conocer que la nota que presentaron en el Ministerio de Trabajo -como solicitaron los funcionarios según lo que se observa en la filmación- terminó en el Juzgado Federal de Quilmes

fue "una reunión más de las tantas que habíamos venido manteniendo, pero como había asistido en representación de la UIGLP, informó de lo conversado a los integrantes de la Comisión, y se decidió enviar la nota firmada por Hugo Timossi". Al cerrar su presentación, dejó en claro que no hubo una segunda reunión, "no volvimos a ser citados, ni participamos de otra reunión"

en la cual el exministro de Vidal, Marcelo Villegas, planteó su deseo de una Gestapo antisindical para perseguir dirigentes opositores a su gobierno.En el mismo el director general de COPETRO SC -empresa dedicada a la recepción, acopio, calcinación y despacho de carbón de petróleo y carbón calcinado de petróleo-y que siempre pensó que las tres personas que se presentaron sólo con su nombre de pila -haciendo referencia a los exespías Dalmau Pereyra, De Stéfano y Biorci- eran parte de su equipo ministerial, algo que se repite en las indagatorias de los otros imputados.Jaworski relató en el escrito que "por mi actividad gremial en la UIGLP conocí a Marcelo Villegas, del mismo modo que también conocí, y he tenido trato con ellos, a los ministros que lo precedieron en el cargo" y sostuvo que le dio su número de teléfono celular para que lo llamase cada vez que lo necesitara, "lo he llamado en más de una ocasión, por diversos temas de la UIGLP".y añadió que asistió a pedido de Hugo Timossi, presidente de la lnstitución, "porque aquel día yo estaba en Buenos Aires y el en La Plata, y le era imposible llegar en el horario fijado"., "no entendía cómo ni por qué había ido a parar a un Juzgado Federal en Quilmes" y afirmó que al recibir la notificación se comunicó con Villegas y este le dijo que llamara a Grassi por ese tema. No brindó más detalles.A su vez, Jarowski remarcó en el texto que le dio al juez Kreplak que, "en primer lugar, por la presencia de gente que no tenía por qué estar allí y porque nadie me dijo quiénes eran en realidad y por otro lado, porque aunque no tengo nada que ocultar, la reunión había sido grabada sin mi consentimiento, y sin que alguien me advirtiese de dicha circunstancia", expresó.Para bajarle la importancia al encuentro en el Banco Provincia destacó que, conincidiendo con los anteriores empresarios que fueron parte del encuentro en el BAPRO y ya fueron indagados.Este viernes se espera la indagatoria de Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO), quien será el último empresario en declarar. Mientras. Cerrarán esta primera ronda de indagatorias los tres espías de la AFI que fueron parte de la reunión del BAPRO y están imputados en la causa.