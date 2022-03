Finocchiaro: "Votamos no entrar al default, no la suba de impuestos o retenciones"

“Lo único que se está votando es que Argentina no entre en default. Si Argentina deja de pagar su deuda, quienes más sufren los sectores vulnerables y la clase media. De ninguna manera nosotros votamos ninguna medida económico o impositiva que aplique este Gobierno”, sostuvo Alejandro Finocchiaro al ser consultado sobre el tratamiento del acuerdo de pago con el FMI.

Respecto de los videos publicados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vinculados a los piedrazos a su despacho y los cruces de Ritondo y Duran Barba, sostuvo: “La vicepresidente (sic) erra el eje. Lo que hay que contener es la violencia política en Argentina: el ataque al Congreso de la Nación del que ella forma parte”.

En diálogo con Política Argentina, el diputado nacional y ex ministro de Educación, señaló que “por eso, estamos trabajando para oponernos a la suba de retenciones. No votamos los impuestos y no lo vamos a hacer”.A sus ojos,, remarcó Finocchiaro.Para el ex funcionario PRO, “con esa tremenda debilidad, donde más de un tercio de sus legisladores y funcionarios no apoyan al Gobierno, es un estado de gran debilidad política que hace muy difícil encarar las cuestiones económicas”.“Por ello, en vez de tratar de ser creativos van a recurrir a las recetas de siempre: aumento de impuestos, suba de retenciones y más emisión y gasto público. Eso no tiene otro destino más que la crisis”, advirtió.Finocchiaro fue contundente:“Lo que pasa es que el Gobierno está acostumbrado a una doble vara: condena una violencia política y no otra. Habla de DDHH y apoya a países como Nicaragua, Irán o Venezuela, donde sistemáticamente se violan Derechos”, concluyó.