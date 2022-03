Día 21: Una ronda de negociaciones "moderadamente optimista" tras la confirmación de neutralidad

Acerca del encuentro -que se desarrolla de manera virtual- entre los representantes de cada país se expresó el Canciller ruso Serguéi Lavrov, ha asegurado este miércoles que hay varias cuestiones en las que el acuerdo podría estar próximo, como el estatus neutral de Ucrania

Por su parte, el presidente ucranio -Volodímir Zelenski- se resignó a que su país no ingresará a la Alianza Atlántica, "Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos" y profundizó, "durante años hemos oído hablar de la supuesta puerta abierta, pero ya hemos oído que no debemos entrar, así es y debemos admitirlo", en una reunión por videoconferencia con autoridades militares del norte de Europa este martes por la noche.

En una jornada que inició con nuevos ataques rusos sobre varias ciudades de Ucrania,en el cual manifestó, "en este momento se está decidiendo el destino de nuestro país, el destino de nuestro pueblo" y sostuvo que el mismo "no se rinde"., "me guío por las evaluaciones de nuestros negociadores, dicen que las negociaciones no son fáciles por razones obvias, sin embargo hay esperanzas de alcanzar un compromiso"., explicó aunque lamentó que su par ucraniano Dimitro Kuleba no haya presentado soluciones durante el contacto que mantuvieron en Turquía. "Tras una hora y media de encuentro y pese a que recordé en tres o cuatro ocasiones que quería escuchar algo que no estuviera en la esfera pública, no presentó nuevas ideas", resaltó, al tiempo que -en declaraciones televisivas- planteó que quedan otras cuestiones por debatir.En el mismo -tal como había hecho cuando se dirigió al parlamento británico con la figura de Churchill- hizo una alusión al discurso del líder de derechos civiles Martin Luther King Jr. al decir "Tengo un sueño" y luego "Tengo una necesidad"., el jefe adjunto de la Presidencia ucraniana -Ígor Zhovkva- indicó, "entendemos que un gran avance en estas negociaciones llegará con la participación de los jefes de Estado", y acotó que, que puede ser el canciller de Alemania, Olaf Scholz "o el jefe de Gobierno de otro país europeo".Mientras por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia -, tal como lo había señalado días atrás.