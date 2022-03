Ruanova: "La política y la Justicia deberían actuar ya contra el narco"

“Estamos en un nivel de Somalia. Ya nadie debate nada. Estamos en Narnia”, expresó de manera contundente el ex secretario de Seguridad Interior Gonzalo Ruanova al manifestar sus inquietudes sobre la situación en el país ante la problemática del narcotráfico y los hechos sucedidos en la provincia de Santa Fe, donde separaron a 11 bebés de sus madres, que consumirían cocaína, debido a los riesgos de salud que corrían en el amamantamiento.

"No la venden ellos sino las bandas que se encargan de la logística del narcotráfico. Es que no hay una cadena única de narcotráfico. La cadena está estratificada. El quilombo en el territorio se da porque la disputa es a los tiros. Rosario tiene sus problemas, por ejemplo, porque hay 14 puertos privados y después está el público. La droga sale por camión y por barco. Se llegó a este punto porque somos un país que no produce cocaína y porque tenemos salida al Atlántico, que no lo tienen ni Bolivia ni Perú”

En diálogo con, el funcionario nacional dio un panorama de la problemática., sostuvo al remarcar que no se trata de una problemática nueva.“Lo que es nuevo es cuando la noticia toma estadío público. Todos los días pasa lo mismo”, expresó, tras los hechos de meses atrás, cuando más de 20 personas fallecieron en la provincia de Buenos Aires por el consumo del opioide que, además, produjo más de 80 intoxicaciones.Detalló además el estado problemático de consumo, la baja calidad de los estupefacientes y las causas que impulsan esa "desesperante situación"., sostuvo.En ese sentido, agregó: "Hay tres países en el mundo que producen cocaína: Colombia, Perú y Bolivia. En todo eso, hay una disputa de territorio. Ninguna mente criminal va a vender cocaína en Argentina en pesos porque no tiene sentido”.Ruanova detalló que quienes venden droga en Argentina no son los propios narcotraficantes., señaló.Consultado sobre cómo tendría que ser el abordaje para iniciar el camino hacia una posible solución, insistió: “Esto se cambia sabiendo de lo que estamos hablando. La política no tiene diagnóstico. Primero, hay que modificar la Ley de Estupefacientes – que ya tiene 30 años y criminaliza a 25 mil personas por año que generalmente son consumidores o vendedores de pequeños gramos de marihuana -. Con lo que, gastar recursos para perseguir a un tipo que tiene un porro, es de un país tercermundista bananero”.Para Ruanova, “con las mismas políticas, no vas a generar nada", mientras que, en cambio, "hay que sentarse con los países productores”. A su entender,y "El especialista señaló queY sentenció:Respecto del caso especifico de los bebés que debieron ser separados de sus madres por el riesgo de que se intoxiquen en el amamantamiento, recalcó que (R)“hay tres generaciones de personas que no vio trabajar a sus abuelos, que no conoce lo que es el trabajo".precisó, para dar cuenta de la envergadura y gravedad de la problemática.Y advirtió:Para Ruanova,que "la política y la Justicia actúen ya porque mañana es tarde"., insistió el ex subsecretario de Seguridad Interior al remarcar que “hay que empezar a hablar con honestidad, sin miedos", como "cuando Berni dijo lo de descartar la droga, que era lo que había que decir en ese momento”.Y concluyó: