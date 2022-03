Con vistas al acuerdo en el Senado, para el FMI, un "amplio apoyo político y social será crítico para el éxito del programa"

, respondió Gerry Rice en su tradicional rueda de prensa desde Washington a la pregunta acerca de ¿Cómo evalúa que una parte importante del gobierno esté en contra del acuerdo y si piensa que esta situación puede afectar su implementación? Previamente el vocero se escudó en que no “efectuamos comentarios sobre cuestiones de política doméstica”. De todas maneras, hay consenso que finalmente se contará con la aprobación parlamentaria del acuerdo con el Fondo. En este sentido, Rice volvió a reiterar que el “Board discutirá su aprobación una vez que el Parlamento Argentina lo apruebe, requisito de la Argentina”, aclarando nuevamente que el FMI nunca exigió que el acuerdo sea aprobado por el Congreso.Cabe señalar que en el FMI no exige para ningún país que sus programas sean avalados por todas las fuerzas políticas. De todas maneras, no subestiman la importancia de que las medidas económicas a implementar sean apoyadas por la mayoría de su población. En este contexto, analistas privados sostienen que la implementación del programa económico acordado con el FMI será de “muy difícil implementación”. En este sentido, Rice defendió el programa económico elaborado por las autoridades argentinas al cual calificó de “pragmático y realista”.Una vez que el Senado apruebe el acuerdo con el FMI el directorio del Fondo mantendrá una reunión para su aprobación. Sin embargo, Rice no pudo confirmar fecha ya que se lo considerará después de la sanción legislativa al tiempo que aclaró que este “es un requisito de la legislación local”. De todas formas, dio a entender que la consideración del programa sería inmediata al señalar “permanezcan en sintonía”. Tampoco confirmó si vendrá una misión del organismo al país aunque remarcó que el dialogo es permanenteen las conversaciones.Recordó que el staff técnico del organismo y las autoridades argentinas acordaron un programa “pragmático y realista para ser apoyado por el FMI con políticas económicas creíbles para fortalecer la estabilizar la macroeconomía y comenzar a afrontar los profundos desafíos que enfrenta la Argentina para alcanzar un crecimiento sostenido”. Precisó que los objetivos de este acuerdo son “estabilizar la economía, promover el crecimiento y proteger los programas sociales”.Consultado sobre la aceleración del índice de precios que se viene registrando en el país, Rice destacó que “es importante indicar que el programa persigue comenzar a reducir la persistente alta inflación mediante medidas que encaren múltiples frentes que incluyen la reducción del financiamiento del déficit, un nuevo marco de implementación de la política monetaria con tasas de interés positivas que sostengan la demanda de activos en pesos”. Reconoció que será “una tarea desafiante” en una coyuntura en la que la suba de los precios de las materias primas está impactando en los precios en todo el mundo.En este sentido, anticipo que“Si el Directorio Ejecutivo del FMI estableciera un nuevo servicio con un período de reembolso más largo para el cual Argentina fuera elegible, el personal del FMI sin duda estaría feliz de trabajar con las autoridades argentinas para facilitar la solicitud de apoyo bajo tal nuevo servicio potencial”, afirmó Rice. En tal sentido, el vocero se refirió al establecimiento del Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad,