Mayans aseguró que no habrá ruptura del bloque tras hablar con Cristina y que habrá acuerdo

Según los números del presidente de la bancada serían más de 20 quienes votarían por la positiva y subrayó que todos las y los legisladores de la misma podrán hablar en la sesión, "acá no se le puede prohibir la palabra, porque en eso consiste el parlamento, en dar el debate, el que está a favor y en contra y el que quiera hacer un análisis en ese sentido"

no habrá una ruptura en el bloque, "porque ya de entrada aclaramos que íbamos a respetar la decisión de cada uno fundamentalmente porque cada provincia es una y tiene sus intereses y su visión del tema y de cómo afectaría el default"

"A él (Mauricio Macri) no se le entregó el país en estas condiciones, se le entregó el país con un ratio de deuda sobre el PBI del 40%" sostuvo, dijo que se dedicaron a la especulación y que "no es fácil componer esto", "ese esquema de financiamiento que hicieron es de imposible cumplimiento"

Mayans también respondió a las palabras del radical Martín Lousteau -quien y declaró que Cristina Fernández de Kirchner 'jugó al default', "no me consta eso, lo que sí hay es disidencias con el tema de quién va a pagar esto y acá esto lo va a pagar el pueblo argentino"

El Senador formoseño, comentó que se estará votando está tarde o primeras horas de la noche -dependiendo de la cantidad de oradores que se anoten para argumentar su postura en el parlmento- y en ese sentido destacó que "hay muchas provincias que tienen la renegociación de su deuda con títulos externos y la preocupación de no entrar en default por las consecuencias que generaría en cada estado provincial" y acotó, "esta es una sesión que es pública y hay gente que quiere dejar asentada su posición". Mayans expresó que "tenemos que seguir trabajando porque hay varios temas que están acá pendientes". Sobre la postura de la oposición explicó que Juntos por el Cambio ya se pronunció, y remarcó que "obviamente la Argentina en este momento no tiene 19mil millones de dólares para pagar". "La situación que heredamos del gobierno anterior es tremenda" alertó y recordó, "dejaron a nuestro país en un default en pesos, creo que debe ser el único país del mundo que defaultea en pesos porque es su divisa, esa es la magnitud de lo que nos dejó el gobierno de Macri". Añadió que "es parte de la campaña de ellos pero en realidad el gobierno vino haciendo -hasta acá- malabares para resolver primero la emergencia económica, después la emergencia sanitaria". "Las situaciones que generó el gobierno que terminó su mandato en diciembre de 2019 son altamente complejas", reforzó. "Lo que hicieron con el tema de la economía mi visión es absolutamente crítica, cuando se les derrumbó el sistema hicieron de todo, sacaron créditos a 100 años para cubrir el desastre, acumularon Lebacs y cuando ya no sabían que hacer recurrieron al factor político, hicieron la maniobra que deja al país como está" y concluyó.