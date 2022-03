Milei le abrió la puerta a Bullrich, pero afuera de JXC y sin Larreta, Vidal, la UCR ni Carrió

consultado sobre una posible fórmula con la titular del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien habitualmente coincide en reparto de elogios, a lo que respondió mostrándose dispuesto pero no "dentro de Juntos por el Cambio"

La oposición a nivel nacional tiene como, pese a los problemas económicos que aún enfrenta la Argentina en un contexto pospandémico, con la guerra entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias planetarias en el medio y después de las problemáticas intestinas que se profundizaron fuerte durante la gestión deEn ese contexto,a pesar de todavía estar lejos del caudal del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, pero su tendencia alcista interesa nuclearmente a la principal coalición opositora. Es porque que, que es abultado.Ayer, Milei reiteró que estáy, para potenciar ese concepto con peso de condiciones, reafirmó que incluso tiene, en una entrevista brindada al canal Metro. "Por ahora tengo cuatro ministerios y los voy a seguir ampliando, definitivamente", agregó.En ese contexto es que fue, disparó el referente del Partido Libertario.Hasta allí le había bajado la persiana a todos los socios menos al PRO, pero no se quedó allí:Bajo esa caracterización, Milei consideró entonces queFinalmente, invitó a quienes "ponen a la libertad en el centro de la escena" a asociarse entre sí, paraguas en el que incluyó al "peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo" y a los llamados "halcones" -el ala dura derecha del macrismo-, no sin antes repetir el énfasis en que una posible alianza "dependería que esa parte" abandonara "Juntos por el Cambio".Durante el fin de semana, justamente, Patricia Bullrich estuvo en Córdoba por un congreso de liberales dentro de JXC, de la mano de Ricardo López Murphy. En su mensaje, la ex ministra de Macri se incluyó en "los liberales" que deben "aportar a Juntos por el Cambio la idea de que no hay liderazgos excluyentes"."Putin cree en los liderazgos excluyentes. En Juntos por el Cambio el liderazgo es del programa. Trabajamos para una idea, no para una persona, no queremos jefe", afirmó ante decenas de "halcones" cordobeces.