Contundente repudio y datos contra Soledad Acuña por su ataque contra los trabajadores del Estado

Una vez más, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, protagonizó un episodio que provocó repudio de todos los arcos políticos y sindicales, en esta oportunidad atancando a los trabajadores del Estado a partir de afirmaciones que no se corroboran en los datos oficiales.En este caso, la funcionaria recurrentemente avalada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se indignó en una entrevista con radio Mitre, del Grupo Clarín, al acusar que "el Estado termina siendo el único lugar donde consiguen trabajo las personas que no estudiaron".Consultada acerca de la denuncia que hizo la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) contra la titular del PAMI, Luana Volnovich, por el supuesto pase a planta de 206 trabajadores de los cuales la mayoría no tendría título universitario, Acuña se alineó con la dirigente del espacio de Carrió, pero sin datos.Allí dijo que "las personas que no estudiaron" sólo consiguen empleo en el Estado y que "se está mandando un mensaje equivocado porque el Estado es el único lugar donde, a pesar de no estudiar, pueden trabajar”.Más allá del orden cronológico, en primer lugar se destaca una respuesta que desmiente las afirmaciones de la ministra de Larreta a partir de datos. El sociólogo Daniel Schteingart aclaró que "casi la mitad de los trabajadores públicos tienen nivel universitario, mientras que en el sector privado la cifra llega a menos del 20 por ciento".Es la Encuesta Permanente de Hogares que lleva adelante todos los años el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la que deja en offside a Acuña, ya que el 47,5% de los trabajadores y trabajadoras estatales cuentan con estudios universitarios completos y, en cambio, solo un 18,6% de los trabajadores del sector privado tiene estudios superiores, lo que significa que el nivel educativo en el sector público es mayor que en el privado.Hugo Yasky, diputado nacional y titular de la CTA de trabajadores de la Argentina, aseguró por su parte que la ministra Acuña "debería pensar mejor lo que dice y sobre todo educarse, porque es una persona profundamente ignorante de las realidades de nuestro país".Por su parte, Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (seccional Capital), apuntó que los funcionarios de Juntos por el Cambio en Caba "sólo le importa el Estado si es para hacer sus negocios".En diversas entrevistas, Catalano señaló que las nuevas agresiones de Acuña contra los trabajadores le generaron "bronca, fastidio, angustia y preocupación" y, asimismo, aseguró que en general "el PRO no para de hostigar a los empleados públicos porque piensan que somos material descartable no calificado".El dirigente gremial manifestó su deseo por saber cuántos fondos le destina el gobierno porteño a las empresas privadas y lanzó una pregunta retórica contundente. "No es por ser comisario de los trabajadores, pero ¿y los militantes del PRO rentados que trabajan en la Ciudad? ¿Todos tienen título? Porque no es que todos entran por concurso", disparó.