Teresa García apuntó contra Vidal por la Gestapo: "Creo que la Justicia tiene que citarla de inmediato"

A su vez, García está confiada en que mañana se aprobará la habilitación por parte del cuerpo para que sea indagado, que precisa de 2/3 en el recinto, destacó que "a partir de la sesión se va a tener que presentar cuando lo estime el juez" y aseguró que "si no lo convocó con una nueva fecha seguro lo hará entre hoy y mañana, una cuestión formal", en diálogo con Politica Argentina.

"Creo que como esto es en escalada y como tiene que ver con las responsabilidades máximas del macrismo debería ser citada María Eugenia Vidal", profundizó y acotó, "no voy a interferir con una opinión sobre lo que debier hacer la justicia pero se me hace natural que la justicia tuviera que convocarla, que citarla".

la fórmula de "espionaje y armado de causas no es una cuestión aislada en el gobierno de (Mauricio) Macri y de (María Eugenia) Vidal, es un método"

La Senadora provincial del Frente de Todos,, en la cual se votará sobre la habilitación de la solicitud judicial,. "Por ahora él lo que tiene que ir a hacer es ejercer el derecho de legítima defensa", resaltó y aclaró que en caso de que se decidiera su procesamiento, "la Cámara puede suspenderlo, si lo requiere el juez".En ese marco indicó que no estaba hablado que no iba a declarar, "creo que le había dicho a algunos medios que se iba a presentar a declarar, así como también en el momento del allanamiento dijo que él se iba a ofrecer para que le allanaran la oficina" y recordó que "en ese momento el juez le contesto, 'no señor, usted no puede, tiene que ser el cuerpo el que opine de este tema'", para que después no se planteen nulidades en la causa.La exministra de gobierno de Axel Kicillof,y remarcó "un intendente, un legislador, ministros, viceministro, no ocurre porque se ponen de acuerdo funcionarios de segunda o tercera linea, ocurren porque hay un mandato".García recordó que la solicitud del espacio físico donde funcionó ilegalmente una reunión para armar causas la hizo una persona de extrema cercanía de la gobernadora, "si tiene pico de pato, cola de pato y camina como pato, perro no es".La presidenta del bloque del oficialismo en el Senado bonaerense manifestó que este tema "es de estricta responsabilidad de la exgobernadora, que por supuesto trata mantenerse alejada del tema porque casi no ha opinado" y agregó,Para cerrar también hizo alusión a quien era la cabeza del Ejecutivo Nacional,y concluyó, "lo hemos visto con los familiares del ARA San Juan, lo hemos visto a Macri cuando asumió procesado por espiar a la propia familia, con parte de la connivencia de la justicia, lo hemos visto permanentemente".