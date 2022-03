Morales sugirió que "se lo quieren llevar puesto" a Alberto para que gobierne Cristina

"si van por Javier Milei, el radicalismo va a decir que no, Milei es la expresión antidemocrática, es un emergente de la política que es responsabilidad nuestra y del Frente de Todos". "Si avanzan por ese camino yo voy a trabajar para que en la convención radical -el órgano del partido que habilita las alianzas- diga que no y después se verá que hace el radicalismo y Juntos por el Cambio"

"Nosotros no queremos ser los dueños de Juntos por el Cambio, pero no nos van a llevar de las narices. Pienso en que el próximo presidente sea radical, después nos puede acompañar -en la fórmula- cualquiera de ellos"

"les pido -a los intendentes- que creamos en nosotros, no nos entreguemos, primero vayamos con nuestros candidatos a gobernadores radicales, porque si nos entregamos en la provincia a otros candidatos nos vamos a quedar sin partido"

El gobernador jujeño,-en un acto con los intendentes partidarios-,manifestó y comparó "nos hace a nosotros lo que el mundo le hace a Rusia. restricciones, cepo, complicaciones, son fórmulas perimidas".En ese sentido apuntó hacia la interna opositora y sostuvo que "nosotros tenemos que trabajar en proteger a las micro y pymes, por eso tiene que haber un plan federal de inversiones productivas" y añadió "ese es el desafío para el país y que, por eso tenemos que dar el debate".Morales comentó ante los jefes distritales que "hay libertad para que cada uno conforme los acuerdos que crea conveniente en sus localidades" pero remarcó que a nivel nacional, destacó.y añadió "hay que entender que si no nos votaron es porque hay cosas que hicimos mal, y esas son las cosas que tenemos que mejorar con un programa de gobierno". A su vez analizó que"Hay una fractura estructural gravísima y ahi vamos a tener que estar, atentos, para no dejarnos llevar" sin embargo alertó que "también tenemos que evitar en Juntos por el Cambio aquellos que creen que mientras peor mejor es castigar al pueblo argentino con la responsabilidad que nos toca, no dejarnos tirar por la irracionalidad"., subrayó.El mandatario provincial resaltó quePara cerrar hizo alusión a la estructura territorial de la UCR,. "Los intendentes son fundamentales, claves, para entender la territorialidad a la hora de armar el programa de gobierno que va a estar listo para fin de año, el programa de Juntos por el Cambio" adelantó Morales y concluyó, "el partido que más intendentes tiene dentro de la coalición somos nosotros".