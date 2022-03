Milei propuso "dolarizar la economía" y prometió que "el salario va a subir como pedo de buzo

Javier Milei insiste en sus propuestas rupturistas para todas las áreas económicas - las únicas a las que se refirió hasta el momento - de cara a su intención explicitada de ser candidato presidencial en 2023, mientras a la vez coquetea con el sector más duro del PRO pero critica al resto de los socios de Juntos por el Cambio

“Definitivamente hay que dolarizar, mi compromiso es terminar con la inflación. Si dolarizamos, el salario de los trabajadores va a subir como pedo de buzo”

Milei reiteró que se lanza a una carrera presidencial. “Si los argentinos lo decidieran, sería Presidente”, reafirmó, e insistió en que ya está armando su “gabinete en las sombras” con cuatro ministerios

El diputado nacional por La Libertad AvanzaComo cada vez que habla públicamente, el economista criticó con dureza al Presidente al señalar que, y hasta aseguró que la situación actualy pronosticó, cosa que también vaticinaba en 2018 pero no sucedió.“Hoy el desequilibrio monetario que tiene esta economía tiene reprimido una inflación de 1.000% entre todo lo que tiene emitido y guardado bajo el colchón en el formato de las Leliqs, todo lo que ha emitido desde que este Gobierno llegó y todo el desequilibrio monetario, hay escondida una situación por la cual el nivel de precios se podría multiplicar hasta por 11 veces”, puntualizó.En ese sentido, vaticinó un escenario de, a raíz también de que “la gente se quiere sacar de encima los pesos”, más allá del nivel de emisión. Llamativamente eso no se condice con el aumento de los dépositos en las distintas modalidades en pesos, que por la inflación vienen superando al dólar. En cambio, al suba de precios sí pega en los bolsillos de los más pobres, problemática a la que no se refirió el legislador libertario.En diálogo con A24, Milei criticó que desde la óptica del peronismo “esto se arregla con más gasto público, con más déficit fiscal y más emisión monetaria”, decisiones que interpretó como “más nafta al fuego”.“No se dan cuenta de las barbaridades que están haciendo, ni siquiera tienen dimensión de lo brutos que son, no tienen capacidad intelectual”, arremetió.Consultado sobre si la solución es, Milei fue mucho más allá: “Yo soy mucho más radicalizado, la solución es más que la dolarización. El ejercicio se llama dolarización pero es una cuestión mucho más compleja sobre cómo se hace para eliminar el Banco Central”., insistió el economista, que reveló que con la mente puesta en llegar a disputar la presidencia del país semanas atrás mantuvo reuniones con quienes serían “las cabezas del Ministerio de Economía”.“Estuvimos discutiendo todo el programa económico durante 11 horas, de las cuales tres las dedicamos a dolarizar”, remarcó, y amplió la propuesta:Pese al fracaso de la salida de la convertibilidad durante la década de los noventa, aún bajo gestión menemista,En cuanto a, creador de esa política y funcionario de ambos gobiernos, dijo: “Cavallo con Menem fue el mejor ministro de Economía de la historia y con De la Rúa fue un desastre”.“Estaba en un gobierno de centro izquierda”, opinó llamativamente Milei sobre la gestión radical de La Alianza, que integraba Cavallo.En la misma tónica,“Economía, Cancillería, lo que tiene que ver con bienestar social y lo que tiene que ver con infraestructura”, precisó, y, sin dar nombres,