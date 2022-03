Viral: el embajador de Estados Unidos en Argentina fue a Córdoba y tomó fernet

El embajador de EEUU en Argentina, Marc Stanley, estuvo en Córdoba donde llevará a cabo una serie de reuniones con varios dirigentes, entre ellos el propio gobernador Juan Schiaretti y el intendente de la ciudad, Martín Llaryora. En este marco, subió a internet un video que se hizo viral.

Stanley mantuvo un encuentro con empresarios cordobeses en el Centro de Arte Contemporáneo, en la zona del Chateau Carreras, junto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.En una de sus visitas mostró como probaba la popular bebida en esa provincia.Su reacción en Twitter fue: “I like it (me gusta)”.