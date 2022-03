Gestapo Antisindical: Comienzan a declarar los exagentes de inteligencia imputados

En la mañana de hoy, Ernesto Kreplak espera la presencia del exjefe de gabinete de la AFI -Darío Biorci-, quien está imputado por formar parte del grupo que se reunió el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del BaPro. De las 14 personas que fueron convocadas por el magistrado resta la declaración de los 3 esos y la del legislador provincial Juan Pablo Allan.El cuñado de la exnúmero 2 de la Agencia Federal de Inteligencia macrista, Silvia Majdalani, será el primero de los agentes que se presentará ante la justicia aunque resta conocer si lo hará a través de un escrito o si responderá las preguntas que formule Kreplak. Por parte de la querella esperan que "cuente quienes los mandaron" por el bien "de la investigación" y de ”su propia situación procesal" y alertaron que los espías son responsables pero no los "autores intelectuales".Hasta el momento todos los imputados se despegaron de la AFI y declararon que no sabían quienes eran las tres personas que se presentaron con el nombre de pila y sin cargo, en un encuentro que incluía a empresarios, ministros y otras figuras de peso.Sin embargo en la filmación ilegal de la reunión se observa que cuando la misma estaba por finalizar, el exministro de Vidal, Marcelo Villegas convoca a un nuevo encuentro para el miércoles siguiente -que no se habría concretado- y lo mira a Biorci en búsqueda de una afirmación que el exespía brinda con la cabeza.Para la semana que viene deben presentarse a la declaración indagatoria los otros dos ex agentes de inteligencia, Juan Sebastian de Stéfano y Diego Dalmau Pereyra, quién es concluirán con la primera ronda de citaciones que lanzó el juez Kreplak. Hasta ahora, de los imputados sólo el senador provincial Juan Pablo Allan no acudió a los tribunales de La Plata.El legislador bonaerense quedo a la espera de la definición del cuerpo sobre el pedido de desafuero del magistrado que finalmente fue denegado. A pesar de no aprobar el desafuero -ya que no existe dentro de la constitución provincial- la cámara le comunicó al juez que Alan puede ser citado a indagatoria aunque siga formando parte de la misma. Se espera el llamado para una nueva fecha.Una vez que terminen de declarar los participantes de la reunión, Kreplak debe decidir sobre la situación procesal de los mismos -es decir procesarlos, sobreseerlos o dictarles la falta de mérito- y se espera que convoque a una segunda ronda de indagatorias. Desde la querella y sectores del frente de todos advirtieron que en esta segunda parte debería ser citada la exgobernadora María Eugenia Vidal.