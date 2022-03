El Bitcoin peronista: cómo funciona el "Peronio" y dónde conseguirlo

Al mundo de las monedas cripto llegó Peronio. Se trata de una stablecoin, es decir, una criptomoneda con valor estable, que es respaldada por dólares estadounidenses además de estar garantizada por una serie de contratos inteligentes. Las “criptomonedas estables”, han surgido para tratar de reducir la volatilidad de monedas virtuales como 'bitcoin' o 'ether'.

Funciona como una reserva de valor e inversión. En relación al primer carácter, es la primera moneda argentina con la garantía de conservar valor en el tiempo por estar respaldada en dólares.Con respecto a su perfil inversor, en la criptomoneda peronista se mueven los fondos utilizando Quickswap y QiDao y por lo que es posible rendir una tasa de interés de aproximadamente 15% anual. Cabe aclarar que no se requiere un plazo fijo por lo que pueden retirarse y estar a disposición en cualquier momento.Se puede acceder a ella por transferencia inmediata y de bajo costo. Para ello, usa la Red Polygon con confirmaciones de dos segundos y transacciones de 1 centavo permitiendo que se utilice como método de pago.Esta operación es libre de comisiones e intermediarios, y se supedita a contratos inteligentes y la Blockchain Polygon (Capa 2 de Ethereum). Cabe aclarar que no depende de ninguna institución bancaria y es libre de comisiones e impuestos. Como última característica, es anónimo y de libre acceso. Es decir, no se necesita de un registro de usuario o identidad para usar dicha plataforma.