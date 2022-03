Repudiable: una intendenta del PRO tuvo una reacción negacionista sobre el terrorismo de Estado

Luego de la publicación negacionista de la intendenta de Los Aromos, Nelly Morales, varias organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron su actitud y piden su dimisión.

Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos del departamento cordobés de Santa María repudiaron esa expresión y reclamaron la renuncia de la funcionaria. De hecho, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba repudiaron las expresiones.

Una funcionaria del sector de Salud Animal de su gestión, Marité Colautti, publicó en Facebook: “Semana de la memoria: No son 30.000. Son 6.415. No fue un genocidio, fue una guerra. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas. No es Negacionismo. Ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es. No es Justicia, son juicios de venganza. Nunca más terroristas de ERP y Montoneros".