Correo Argentino: reabren un sumario para investigar el intento de autocondonación de deuda de Macri

Procuración del Tesoro de la Nación reabrió un sumario administrativo para determinar la posible existencia de irregularidades por parte de funcionarios de la administración pública que intervinieron en el fallido acuerdo de pago

Por la gestión de ese acuerdo hay una causa penal que tramita en los tribunales federales de Retiro, a cargo del juez Ariel Lijo, un aspecto que fue tenido en cuenta por la Procuración

El escándalo desatado por la intención dedurante su mandato de: la, en el trámite de la quiebra de esa empresa de la familia del expresidente.Se trata del convenio de pago que había suscripto el Gobierno de Cambiemos con la firma, acuerdo que no prosperó ante las objeciones de la fiscal de la causa por la quiebra de la empresa,, quien lo calificó depara los intereses del Estado.La reapertura del sumario administrativo fue determinada por el procurador del Tesoro,, quien revocó "con fundamento en su ilegitimidad" una resolución de la anterior gestión del organismo del 3 de mayo de 2018, que lo había clausurado porque se concluyó que no hubo irregularidades imputables a agente alguno.Según el texto al que tuvo acceso Télam, el sumario quedó reabierto luego que el juez en lo Contencioso Administrativo Federaldictara a mediados de este mes un fallo en el que hizo lugar a una demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el cierre, por haberse vulnerado su derecho a ofrecer prueba., se explicó en la resolución,El sumario había sido abierto en 2017 por la Procuración del Tesoro a pedido de la PIA, que requirió que "se esclareciera la posible comisión de irregularidades en el trámite asignado a una propuesta de acuerdo entre la concursada (Correo Argentino SA) y el Estado Nacional"."Este acuerdo gestionado en el macrismo quedó sin efecto por orden judicial y su aceptación hubiera derivado en un "significativo perjuicio para los intereses del Estado", advirtió entonces la PIA.Durante el Gobierno de Macri, el Estado aceptó una oferta de ese grupo para abonar la deuda por el canon correspondiente en 15 cuotas, pero el acuerdo no prosperó porque la fiscal Boquín determinó que era ruinoso debido a que condonaba más del 90% del pasivo.La semana pasada, justamente, el juezdeterminó que el fiscaldebe volver al cargo que ocupaba en los tribunales federales de CABA hasta 2018, del cual había sido apartado por el procurador interino Eduardo Casal mientras investigaba el intento de Macri y sus funcionarios por condondar la multillonaria deuda con el Estado del Correo Argentino."Resulta relevante la existencia de una causa penal en trámite" en la cual "se investigan hechos que prima facie guardan vinculación con los que deben ser objeto de esclarecimiento en sede administrativa", sostuvo la resolución firmada el 22 de marzo pasado y conocida hoy.Ante ello, y "sin perjuicio de la independencia entre las eventuales responsabilidades de carácter disciplinario y penal, la existencia de una investigación penal por hechos relacionados con los que dieron lugar al sumario ordenado" impone "actuar con extrema prudencia antes de disponer la clausura de las actuaciones sumariales", se argumentó en la decisión de la Procuración.Zannini dio intervención a las Direcciones Nacionales de Sumarios e Investigaciones Administrativas y de Asuntos Judiciales del organismo.