Cositorto afirmó que seguirá prófugo y la fiscal del caso asegura que hay pruebas "lapidarias"

El líder de Generación Zoe,sigue prófugo de la justicia y aseguró el domingo que no tiene pensado volver a la Argentina para evitar ir preso., aseguró en diálogo con AM 750.El principal responsable de la estafa piramidal que dejó sin nada a miles de ahorristas negó además las acusaciones en su contra y aseguró queLa fiscal que lleva adelante la investigación, Juliana Companys, desmintió sin embargo a Cositorto y afirmó que la empresa ejecutaba "una estafa de manual" sobre la "". Además, consideró que es una falsa promesa la de los pagos en abril, y que únicamente quiere ganar tiempo para que la gente no lo denuncie.analizó Companys en diálogo con AM 750.En este sentido, señaló que hasta ahora no hubo una propuesta concreta para devolverle la plata a los damnificados. "Para la gente, y al menos concretamente en las personas en Villa María, no ha habido ninguna oferta de pago. Va corriendo la fecha en pos de que la gente no lo denuncie y con la esperanza de que en algún momento va a recuperar su dinero".En tanto Cositorto volvió a apuntar contra los medios de comunicación y los poderes económicos tradicionales a los que acusó del derrumbe de Generación Zoe. Además, afirmó que si ahora la empresa no está pagando las devoluciones prometidas es porque los diarios lo desprestigiaron.dijo sobre aquellos que lo interrogan por si volverá al país. Y agregó: "Si están con nosotros o del otro lado. Del otro lado, comprados y vendidos y pagados". Aunque no dijo ni por qué ni por quiénes.