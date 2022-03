Macri le "filtra" a Larreta en Clarín que "está claro que en una interna le gana y holgado"

la síntesis del artículo que se sostienen en "dos asesores" de Macri es que el ex presidente se posicionó en la escena pública sólo busca "marcar conceptos" y "hoy no es candidato", pero que "está claro que en una interna gana y holgado" y que se pondría el traje si las "circunstancias" lo ameritan

"Hoy está claro que en una interna gana Mauricio. Y holgado. Pero no está pensando en eso"

La incesante reaparición deen una media docena de entrevistas para la televisión y las redes sociales antes de viajar a Europa para jugar al bridge encendió, una vez más,El titular de la UCR nacional y gobernador de Jujuy,, ya explicitó esa alarma públicamente, al criticar los gestos del ex presidente hacia los liberales despegándose de las ideas "socialdemócratas" de Raúl Alfonsín y elogiando al menemismo., describió el dirigente radical que busca posicionarse como alternativa.Pero también - y más aún -que quieren sentarse en el sillón de Rivadavia en Casa Rosada:A ellos pero principalmente al jefe de Gobierno porteño les dedicó algunasen un artículo titulado. Llamativamente Clarín anuncia el mensaje de Macri a Larreta en una nota que es el propio mensaje.Es que. El está trabajando para lo mismo, para seguir consolidando la unidad del espacio y garantizar el triunfo de Juntos por el Cambio en la próxima elección. ¿Por qué tanta actividad? Porque", dijo a ese medio uno de los asesores que "trabaja diariamente con Macri".No obstante, la misma fuente aclara acto seguido que ", porque "el escenario cambia semana a semana" para lo cual cita que "Cristina dijo ahora que todo puede explotar en un mes" y "es muy dinámico todo", remata el asesor de Macri en un alevoso mensaje a Larreta y Bullrich.Cuando a los asesores de Macri les preguntan si, en caso de no jugar, "va a apoyar a alguien en el PRO", responden: "No, él no va a bendecir a nadie y eso también ya lo dejó claro. Ni a Horacio ni a Patricia. Tampoco habría que descartar a María Eugenia (Vidal) como candidata, que se está moviendo. El quiere garantizar que haya competencia y que sea con respeto y paz".Sin embargo, los mensajes se redirigen a Larreta, posiblemente por sus mayores chances. Tras blanquear el distanciamiento entre ambos por la cercanía del jefe de Gobierno porteño conante el inicio de la pandemia, aseguran que el vínculo volvió a ser "muy bueno", igual que "con Patricia".Sin embargo, siempre según Clarín, "un funcionario que conoce muy bien a Macri y Larreta" aportó algo más, que expone que indudablemente hay, al menos parcialmente, un componente de presión para que el alcalde porteño se radicalice: