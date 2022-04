Los aumentos que vienen con abril: colegio, prepagas, empleadas domésticas y alquiler

Más allá del impacto de la inflación en los alimentos y productos de consumo diario, que más afecta al poder adquisitivo y el Gobierno concentra su atención en esa disputa, en abril empiezan a regir las autorizaciones para aumentos en colegios privados, alquiler y expensas, servicios de medicina prepaga y empleadas domésticas.Por otro carril, están pendientes las audiencias públicas convocadas por el Poder Ejecutivo para fines de abril, en las que se analizará el esquema tarifario para la electricidad y el gas, con un criterio de segmentación y sin que se supere el nivel de los salarios, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aún resta confirmarse la fecha específica de estas citas.En abril se implementará un aumento del 6% en las cuotas de los servicios de medicina prepaga. No es una decisión nueva, ya que fue en febrero cuando el Gobierno autorizó a las empresas del sector a aplicar dos subas, la primera en marzo y la segunda en este mes.Así, la actualización alcanzó el 12% entre marzo y abril. Las subas anunciadas se decidieron teniendo en cuenta “el análisis efectuado sobre la evolución de los incrementos de costos del sector desde la fecha del último aumento de cuotas autorizado y considerando especialmente los acuerdos salariales paritarios alcanzados recientemente”.En abril llega el pago del último tramo con aumento del 12% (correspondiente al sueldo devengado de marzo), según la Resolución 4 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.Esta semana, hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde se comenzó a definir el acuerdo paritario pendiente. El año pasado, los trabajadores el sector lograron un incremento cercano al 50%, a la par de la inflación.En el caso de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra) confirmó una suba en los colegios subvencionados en la Ciudad del 9%.En el caso de los colegios privados no subvencionados de la provincia de Buenos Aires, la suba de la cuota de abril fue similar. En tanto, las escuelas que reciben subvención del Estado aun no tienen un incremento confirmado: Adeepra espera una convocatoria de la comisión de aranceles.Como todos los meses, los inquilinos que cumplan 12 meses de contrato deberán afrontar el incremento anual del precio de sus alquileres, de acuerdo al índice ICL, que combina la evolución de los salarios y de la inflación según la Ley de Alquileres vigente, que actualmente se encuentra en debate y será modificada.Para quienes, entonces, cumplan 12 meses de contrato en abril, el índice ronda el 53,6%. Un contrato de $30.000 mensuales firmado hace un año, pasaría a costar $46.097, por ejemplo.