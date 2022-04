"El Steve Jobs falso se enteró ahora": chicana de Milei a Larreta por los planes y los piquetes

"Parece que los focus group dicen que @RAMIROMARRA ha planteado un tema que es de interés de los habitantes de la CABA y que el Steve Jobs falso se enteró ahora..."

Parece que los focus group dicen que @RAMIROMARRA ha planteado un tema que es de interés de los habitantes de la CABA y que el Steve Jobs falso se enteró ahora... https://t.co/NaxZ288oWa — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2022

No lo cree realmente, actúa por encuestas.

Tuvimos que venir los liberales a dar la pelea contra los piqueteros para que salga a decir algo (que no va a hacer). Hace 7 años gobernas @horaciorlarreta ¿por qué no hiciste algo antes? Abandonaste por completo a la ciudad. pic.twitter.com/nr5CxoOvbF — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) April 5, 2022 Ratio + no te cree nadie. pic.twitter.com/5wtuAtXvyB — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) April 5, 2022

La verborrágica propuesta dedecortando las calles en el territorio porteño no fue bien recibida por el sector libertario que encabeza el diputado nacional, quien le respondió al jefe de Gobierno porteño con durísimas chicanas., disparó en Twitter el economista, tras la conferencia de prensa en la que al alcalde porteño, integrante de lo que Milei llama "palomas" de Juntos por el Cambio, reclamó ir contra los beneficiarios de los planes que protesten.Cabe recordar que pocos días atrás el diputado porteño por La Libertad Avanza,, impulsó la creación del Movimiento Antipiquetero Argentino, para contrarrestar los cortes diarios en las calles de la Ciudad, en una política de tintes cercanos al posicionamiento manifiesto del jefe de Gobierno porteño.Sin embargo, ni Milei ni Marra recibieron del mejor modo la propuesta de Larreta. "No lo cree realmente, actúa por encuestas. Tuvimos que venir los liberales a dar la pelea contra los piqueteros para que salga a decir algo (que no va a hacer). Hace 7 años gobernas @horaciorlarreta, ¿por qué no hiciste algo antes? Abandonaste por completo a la ciudad", tuiteó en primer lugar el legislador porteño de La Libertad Avanza.Luego, ante el cuestionamiento de un usuario de Twitter, agregó que "los liberales" están "marcando agenda" y le preguntó "cuántas veces" escuchó "antes a los políticos defendiendo la libertad y al individuo", hablar de "inflación y emisión monetaria" o expresarse "en contra del comunismo". Y enfatizó que "no quieren quedarse afuera, aman el poder".Incluso, desde la cuenta de La Libertad Avanza respondieron directamente a un tuit de Larreta que incluía un video del dirigente PRO., le reclamaron, acompañando la frase con supuestos datos acerca de aumentos de subsidios del gobierno porteño "a las cooperativas de la CTEP de Grabois".