Otro gesto de Bullrich con Milei que profundiza la interna con Larreta

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, se manifestó otra vez a favor de un potencial acercamiento con Javier Milei y de esta forma volvió a profundizar la interna de Juntos por el Cambio de cara a 2023, en particular, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri llamó a “encontrar acuerdos” con Javier Milei. “Tengo una buena relación con Milei, pero hay que ir paso a paso, no hay que apurarse, tenemos que consolidar Juntos por el Cambio, luego habrá que ver cómo es el panorama. A mí me gustaría encontrar acuerdos porque él abrió un espacio igualitario, que es interesante. Pero es temprano, la coalición debe definir las alianzas”, expresó en declaraciones a radio Mitre.En relación a las diferencias que se viven en el interior del PRO afirmó que el ex presidente Mauricio Macri “tiene todo el derecho a aspirar a un segundo mandato”. “Estoy agradecida a él (por Macri) por el apoyo que me dio como ministra. Vengo recorriendo el país reuniéndome con gente que está harta y tiene ganas de cambiar en serio”, remarcó.“Al final del camino veremos quién está en mejores condiciones de representar a la sociedad”, reflexionó.