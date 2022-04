El exespía Leandro Araque advirtió que "puede haber" más material como el video de la Gestapo

El exespía Leandro Araque, procesado en la causa de espionaje ilegal con el grupo de los Super Mario Bros -en la cual Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens habilitaron la teoría del cuentapropismo a fines del año pasado, una semana antes de que saliera a la luz el video de la Gestapo antisindical- brindó una entrevista en la que rechazó la idea de los camaristas y comentó, "éramos un grupo de agentes que trabajábamos para una estructura vertical y siempre cumpliendo órdenes de los directores de turno".En este sentido remarcó que "definitivamente" es un cuentapropista, que las órdenes bajaban de los directores Diego Dalmau Pereyra y Alan Ruiz y afirmó que según estos últimos, el número 1 de la Agencia Federal de Inteligencia hacía pedidos de investigaciones aunque "no necesitás que te digan quien lo pide, pero ha sucedido". "En la jerga nuestra (el 1) es Mauricio Macri", aclaró e hizo alusión al espionaje del cuñado y la hermana del exmandatario, "las órdenes en ese caso puntual las dio Alan Ruiz"y acotó una opinión, "tampoco le interesaría a Alan Ruiz, a quién le importaría si no es al Presidente".Araque sostuvo que "cuando a uno le dan una orden no importa quien sea el objetivo sino que la orden no sea manifiestamente ilegal" e indicó que respecto de la legalidad o ilegalidad no es "la persona indicada para dar las explicaciones". También agregó que les dieron órdenes que sí eran manifiestamente ilegales, "Melo denuncia que querían que direccionara una declaración (de Damián Lagarone, en el caso Independiente) para perjudicar a los Moyano, en especial a Pablo"."Nunca lo llamaron a ratificar, le entraron a robar al departamente y apareció un sujeto a decir que Melo quería vender droga y que puso una bomba, casualmente en un juzgado de un magistrado que practicamente era un empleado de la AFI" señaló y destacó, "nosotros tuvimos una reunión, creo que está declarada en la Bicameral, con (Silvia) Majdalani en la cual ofrece un dinero para que Melo retirara la denuncia, que le hagamos llegar a Melo que tenía una determinada cantidad de plata si retiraba la denuncia". Aseguró que esto fue en el edificio de 25 de Mayo, promediando el 2019, aún con Cambiemos como gobierno.A su vez, consultado sobre si había más material como el video de la Gestapo antisindical, respondió entre sonrisas que "debe haber más, seguramente" y ante una repregunta manifestó, "me puede haber quedado algo, por las dudas". Su abogado, Fernando Sicilia que se encontraba a su lado añadió que "les cayó el video de la Gestapo en la cara, les explotó a los camaristas la Gestapo en la cara y ya no tenían forma de taparlo" y expresó que "democráticamente es conflictivo, hay un choque de frente con la democracia".El exagente planteó también que "el entonces director Alan Ruíz pretendía que le robáramos el celular a Robi Recalde", un periodista que tendría una fuente en la AFI y destacó, "no lo hicimos y se lo comentamos a la Subdirectora de la Agencia en la primera reunión que tuvimos, que nos convoca ella". Ante la repregunta de qué sucedió cuando lo hablaron con Majdalani resaltó, "nosotros quedamos separados de todo el resto del grupo y Ruiz ahí quedó". Sicilia acotó que "(Luis) Carzoglio delcaró en la causa y dijo que le extrajeron dos celulares".Para cerrar se refirió al expresidente y su relación con los dirigentes de su partido que fueron objetivos del espionaje, "por ahí los tienen (carpeteados), han salido funcionarios a pegarnos a nosotros y decir que éramos una banda de delincuentes" y añadió, "ya que no salís a dar las explicaciones que tenes que dar como fuerza política, por lo menos tené el decoro de llamarte a silencio y no emitir esas opiniones, pero bueno, por algo salen a defender lo indefendible o a negar lo evidente". Macri "o está mal informado o es cínico", concluyó.