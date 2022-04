Después de banalizar el Holocausto, Negri dijo que los dichos de Parrilli ponen al país en un gravísimo conflicto de poderes

“Si Rosatti asume el Consejo sería un golpe institucional”, había dicho Oscar Parrilli en relación a la posibilidad de que el ministro de la Corte Suprema se ponga al frente del Consejo de la Magistratura.

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, había asegurado que la Cámara Alta no va a designar a un nuevo consejero para la Magistratura hasta que no se sancione la nueva ley. De esta forma, advirtió que si la semana que viene Horacio Rosatti asume al frente del organismo sería un "golpe institucional".Ante dichas declaraciones, de acuerdo al Diario La Voz, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, el radical Mario Negri, aseguró que tales palabras poner al país “en un gravísimo conflicto de intereses”.Esta semana, el titular de la bancada radical en la Cámara Baja había criticado al gobierno del Frente de Todos y expresado que el aislamiento para viajeros en habitaciones era similar al Holocausto porque "no te torturaban, pero salías peor". Luego, tuvo que disculparse.