Zelenski dice que el conflicto está en un "callejón sin salida" y Rusia condena al Reino Unido

Desde el gobierno ruso anunciaron está mañana que prohibido el ingreso al país a figuras como al primer ministro Boris Johnson y otros altos cargos de su gestión, como respuesta a las sanciones y destacó que estas últimas fueron "impuestas contra el Kremlin por la guerra en Ucrania". El conflicto cumplió ayer medio centenar de días y la salida no es visible.En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación emitió un comunicado en el cual expresa que la definición "fue tomada como una respuesta a la desenfrenada campaña informativa y política destinada a aislar a Rusia de forma intencional" y acotó que esto se da "para crear las condiciones para lastrar a nuestro país y estrangular a nuestra economía", según la agencia de noticias AFP.La cancillería rusa alertó que Londres lanzó "acciones hostiles sin precedentes", poniendo el foco en las sanciones a los altos cargos de Moscú, reafirmó que "los dirigentes británicos están agravando deliberadamente la situación en torno a Ucrania" y aseguró que están "entregándole al régimen de Kiev armas letales y coordinando esfuerzos similares en nombre de la OTAN".Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky señaló que "la eliminación de nuestros militares, de nuestros hombres [en Mariupol] pondrá fin a cualquier negociación" de paz entre ambos países, en una entrevista con la página web Ukraïnska Pravda, y destacó que las dos partes se encontrarían en un "callejón sin salida". Mientras el Alcalde de Kiev Vitali Klitschko expresó, "nuestras fuerzas de defensa aérea están haciendo todo lo posible para protegernos, pero el enemigo es insidioso y despiadado".Para cerrar, el mismo Klitschko alertó a los ucranianos sobre los riesgos de volver a Kiev, "no descartamos que haya más ataques contra la capital", deslizó y explicó, "no podemos prohibir, sólo podemos recomendar, si tienen la oportunidad de quedarse un poco más en las ciudades donde es más seguro, háganlo".